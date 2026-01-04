Slušaj vest

Prva velika takmičenja za srpske reprezentativce biće dva šampionata kontinenta za mlađe kategorije, koja će početkom februara, jedno za drugim, biti održana u Burgasu.

Od 4. do 8. februara u gradu na bugarskoj obali Crnog mora biće organizovano Drugo prvenstvo Evrope za kadetski i mlađejuniorski uzrast (do 16, odnosno do 18 godina). Posle par dana pauze, Burgas će od 11. do 14. februara biće domaćin šampionata Starog kontinenta za juniorke i juniore (do 21 godine).

Stručni štab Streljačkog saveza Srbije je odredio reprezentativce za oba takmičenja.

Na šampionatu za strelce do 16 i do 18 godina nadmetaće se 14 srpskih takmičara, predvođenih Anastasijom Živković (Gatos, Lebane), aktuelnom šampionkom Evrope do 18 godina.

Sem Živkovićeve, iskustva sa EP imaju Srna Aranđelović, Sofija Adamović (obe puška) i Kristina Pejović (pištolj), ostalih devet takmičara će debitovati u Burgasu

Stučni štab SSS je za juniorski kontinentalni šampionat izabrao 11 takmičara, među njima je i Živkovićeva. Većina članova selekcije Srbije do 21 godine je prošle godine osvajala medalje na velikim takmičenjima za mlađe kategorije, uključujući Anđeliju Stevanović, koja je imala odličnu jesenju sezonu, pa državnu rekorderu puškom Ljiljanu Cvetković, strelca pištoljem, Uroša Gajića...

Svi članovi srpske juniorske reprezentacije, kao i neki od onih koji će učestvovati na EP do 16 i do 18 godina, će poslednju proveru forme imati na „H end N kupu“ u Minhenu, najmasovnijem turniru vazdušnim oružjem na svetu, koji će ove godine biti održan od 20. do 25. januara. Turnir u Minhenu će ujedno biti i prilika za stručni štab da otkloni poslednje dileme oko sastava za Evropsko seniorsko prvenstvo, koje će od 1. do 4. marta biti održano u glavnom gradu Jermenije, Jerevanu.

U ekspedicije Srbije za Minhen biće 26 strelaca, na čelu sa olimpijskim prvacima Zoranom Arunović i Damirom Mikecom, najuspešnijim takmičarima Srbije za 2025, Aleksandrom Havran i Aleksom Rakonjcem...

Nekoliko srpskih juniorki će u glavnom gradu Bavarske učestvovati u seniorskoj konkurenciji.

Evropsko kadetsko i mlađejuniorsko prvenstvo (4 – 8. februar)

Puška

Mlađi juniori: Mihailo Lončarski (Novi Sad 1790), Marko Ćulibrk (Novi Beograd – Ušće). Kadeti: David Savić (Partizan)

Mlađe juniorke: Srna Aranđelović („Čika Mata“, Kragujevac), Anastasija Živković (Gatos, Lebane), Sofija Adamović (Jedinstvo, Stara Pazova). Kadetkinje: Natalija Živković (Kolubara, Lazarevac), Emilija Stevanović (Olimp, Beograd).

Pištolj

Mlađi juniori: Mateja Dimić (Olimp), Matija Kvasnevski (Zemun-Centar), Aleksandar Derbakov (Kikinda).

Mlađa juniorka: Kristina Pejović (Novi Beograd- Ušće). Kadetkinje: Ema Cvejin (Kikinda), Lena Ristić (GT Leskovac).

Evropsko juniorsko prvenstvo (11 – 14. februar)

Puška, junior: Stefan Agović („Dragan Jevtić Škepo“, Gornji Milanovac).

Puška, juniorke: Natalija Jovanović („Čika Mata“, Kragujevac), Ljiljana Cvetković (Niš 1881), Anastasija Živković (Gatos, Lebane), Anđelija Stevanović („Dragan Jevtić Škepo“).

Pištolj, juniori: Marko Ninković (Pančevo 1813), Uroš Gajić (Niš 1881), Mateja Tripković („Aleksa Dejović“, Užice).

Pištolj, juniorke: Nađa Martinović (Partizan), Tea Mikec (Policajac), Marta Novović (Zemun-Centar).

„H end N kup“ (20 – 25. januar)

Puška, seniori: Marko Ivanović („Čika Mata“), Aleksa Rakonjac (Pančevo 1813), Lazar Kovačević (Jagodina 92), Stevan Jovanović („Čika Mata“).

Puška, seniorke: Aleksandra Havran (Novi Sad 1790), Anđelija Stevanović („Dragan Jevtić Škepo“), Ljiljana Cvetković (Niš 1881), Anastasija Živković (Gatos).

Puška, juniorke: Srna Aranđelović („Čika Mata“), Natalija Jovanović („Čika Mata“), Sofija Adamović (Jedinstvo), Natalija Živković (Kolubara).

Puška, junior: Stefan Agović („Dragan Jevtić Škepo“).

Pištolj, seniori: Damir Mikec (Policajac), Dimitrije Grgić (Akademac)

Pištolj, seniorke: Zorana Arunović (Olimpik 011), Brankica Zarić (Olimpik 011), Jovana Todorović (Olimp).

Pištolj, juniori: Marko Ninković (Pančevo 1813), Uroš Gajić (Niš 1881), Mateja Tripković („Aleksa Dejović“), Mateja Dimić (Olimp).

Pištolj, juniorke: Nađa Martinović (Partizan), Tea Mikec (Policajac), Marta Novović (Zemun – Centar), Eleonora Radulović (Kolubara).