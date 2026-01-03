Slušaj vest

Isticala je 2013. godina, kada je svet sporta užasnula vest - Mihael Šumaher je teško povređen tokom odmora u francuskim Alpima.

Bio je 29. decembar, kada se slavni vozač Formule 1 spuštao niz planinu. Njegova pasija za skijanjem, međutim, skupo ga je koštala.

Od tada do danas niko u javnosti nije video Šumahera.

Od malena na stazi

Mihael Šumaher rođen je 3. januara 1969. godine u Hirtu, u pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, na zapadu Nemačke.

Otac Rolf je bio vlasnik lokalne karting staze u Kerpenu, pa je Mihael već sa četiri godine vozio svoje prve karting trke. Bolid mu je napravio otac.

Mihael je imao šest godina kada je osvojio prvu titulu.

Sa 15 godina je počeo da vozi nemačke i evropske serije u kartingu, a u svet formule je ušao četiri godine kasnije. Počeo je u Formula Ford seriji, potom prešao u Formula 3, gde je 1990. godine osvojio titulu.

Debitovao u Formuli 1 pod čudnim okolnostima

Karijeru u Formuli 1 započeo je 1991. godine vozeći za ekipu Džordan. I to sticajem okolnosti. Šumaher je zamenio Bertrana Gašoa, koji je završio u britanskom zatvoru nakon tuče s policajcem.

Da debi bude još intrigantniji, pobrinuo se Mihaelov menadžer Vili Veber, koji je slagao vlasnika Edija Džordana da mladi vozač dobro poznaje stazu u Belgiji. Šumaher nikada nije vozio na pomenutoj stazi.

U trci za Veliku Nagradu Belgije osvojio je sedmu startnu poziciju, ali je u trci odustao nakon samo 300-nak metara zbog kvara na kvačilu.

Iste godine postigao je dogovor sa Flaviom Brijatorem i u sezoni 1992/1993. prešao je u tim Benetona.

Sezonu je završio na 3. mestu, sa osvojenih 53 boda.

Prve titule sa Benetonom

Prvu titulu svetskog prvaka osvojio je u sezoni 1994. sa 8 pobeda i 92 osvojena. On je tada vozio za Beneton-Ford. Sezona 1994. bila je tragična jer je u trci u Imoli, za Veliku nagradu San Marina, poginuo jedan od najvećih vozača svih vremena, Brazilac Airton Sena. U momentu kada je Sena izgubio kontrolu pri brzini od oko 260 km/h, iza njega je bio upravo bolid Mihaela Šumahera, koji će kasnije postati najtrofejniji vozač F1 svih vremena.

Sledeće 1995. godine odbranio je titulu, s tim što je Beneton imao "Renoove" motore.

Od Ferarija stvorio čudo

Godine 1996. prešao je u tim Ferarija. Od tada ne tako konkurentne ekipe napravio je svetskog prvaka i zajedno sa njom osvojio pet uzastopnih svetskih šampionskih titula, od 2000. do 2004. godine.

Ovim podvigom ušao je u istoriju moto sporta kao jedini vozač sa osvojenih sedam šampionskih titula u najprestižnijoj kategoriji motor sporta.

Posle Velike nagrade Italije 2006., 10. septembra, povukao se iz Formule 1. Ipak, vratio se 2010. kao vozač ekipe Mercedes gran pri.

Nesreća na skijanju

U decembru 2013. godine doživeo je nesreću kad je bio na skijanju na Alpima u Francuskoj. Mihael je pao i kao posledicu udara u stenu, zadobio veće povrede glave i mozga i zapao u komu.

Iako je bio u svesnom stanju i nakon pada i nakon prebacivanja u bolnicu u Grenoblu, kasnije je pao u višemesečnu komu. Iz kome je izašao u junu 2014. godine, a u septembru iste godine je prebačen na kućno lečenje u Lozanu.

Od tada se spekuliše gde se tačno Šumaher nalazi, da li u Švajcarskoj ili Španiji, gde takođe ima kuću.

Porodica krije pravo stanje

Njegova porodica, pre svih supruga Korina, od trenutka nesreće, strogo paze da u javnosti ne izađe nikakva informacija o njegovom zdravstvenom stanju. A pogotovo ne neka fotografija ili video.

Tako je početkom minule 2025. godine sud u nemačkom Vupertalu osudio trojicu muškaraca za pokušaj ucene porodice Mihaela Šumahera.

Trojac je porodicu ucenjivao pretnjom objave privatnih fotografija i videa ako ne plate 15 miliona evra. Prema uredu javnog tužitelja, istražitelji su zaplenili 900 fotografija i gotovo 600 videozapisa porodice, kao i Šumaherovu digitalizovanu medicinsku dokumentaciju.

Bilo je dosta spekulacija prethodnih godina, ali niko zapravo ne zna u kakvom je stanju Šumaher.