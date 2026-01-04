Slušaj vest

Vaterpolisti Srbije poraženi su večeras u Trebinju od selekcije Italije sa 11:13 (2:4, 2:3, 0:4, 7:2), u utakmici prvog kola Grupe A na pripremnom turniru pred Evropsko prvenstvo.

Reprezentacija Srbije slavi olimpijsko zlato Foto: Dado Đilas

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Dušan Mandić sa tri pogotka, dok je dva gola postigao Vasilije Martinović.

U pobedničkoj selekciji po tri gola su postigli Edoardo di Soma, Filipo Ferero i Mateo Joki Grata.

Italija je u jutarnjim satima u prvom meču ove grupe savladala Španiju posle izvođenja peteraca sa 18:16.

Srbija sutra od 20.30 igra utakmicu protiv Španije, a završni mečevi su na programu 5. januara.

Evropsko prvenstvo u vaterpolu igra se od 10. do 25. januara u Beogradu.