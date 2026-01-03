Slušaj vest

Slavni nemački šampion Formule 1 Mihael Šumaher danas proslavlja 57. rođendan.

Mihael Šumaher Foto: MARCUS BRANDT / AFP / Profimedia, ROLAND WEIHRAUCH / AFP / Profimedia, A3397 Gero Breloer / DPA / Profimedia

Šumaher nije viđen u javnosti poslednjih 12 godina, od nesreće na skijanju krajem 2013. godine.

I dok se javnost pita, kako danas izgleda sedmostruki šampion F1, svaka objava o njemu dobija poseban značaj.

Tako je povodom očevog rođendana, nikada do sada viđenu fotografiju objavila Mihaelova ćerka Đina Šumaher.

"Najbolji zauvek! Srećan rođendan, tata", napisala je Đina.

Na slici se vidi nasmejana porodica Šumaher, Mihael, njegova supruga Korina, kao i deca Đina i Mik.

