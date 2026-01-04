Slušaj vest

Švajcarska skijašica Kamila Rast pobedila je danas u slalomu, koji je u okviru Svetskog kupa vožen u slovenačkoj Kranjskoj Gori.Rast je do pobede došla ukupnim rezultatom rezultatom od 1:40,20 minuta.

Drugo mesto zauzela je Amerikanka Mikaela Šifrin sa 0,14 sekundi zaostatka, dok je treća bila Vendi Holander iz Švajcarske sa 1,83 sekundi zaostatka.

Ski skokovi, četiri skakaonice Foto: Eibner-Pressefoto/Memmler / imago sportfotodienst / Profimedia, Christof STACHE / AFP / Profimedia, DANIEL KARMANN / AFP / Profimedia

Prva u generalnom plasmanu Svetskog kupa je i dalje Šifrin sa 823 boda, 120 više od drugoplasirane Rast.

U plasmanu slaloma prva je Šifrin sa 580 bodova, 218 više od drugoplasirane Rast.

Ne propustiteOstali sportoviDOMINANTNO! Kamila Rast pobednica veleslaloma u Kranjskoj Gori
profimedia-0964337535.jpg
Ostali sportoviSVETSKO PRVENSTVO U ZALBAHU: Rast osvojila zlato u slalomu
profimedia-0964337535.jpg
Ostali sportoviPAKAO! UŽASNE VESTI! Poznata sportistkinja završila sezonu zbog teške povrede! Koleno nastradalo na treningu, gore od ovoga nije moglo!
6.jpg
Ostali sportoviPA, OVO NEMA NIGDE... OGROMAN ŠOK NA TURNEJI ČETIRI SKAKAONICE! Slovenac diskvalifikovan zbog bizarnog razloga! Nećete verovati zašto je ostao bez drugog mesta!
profimedia-0955888131.jpg