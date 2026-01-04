Slušaj vest

Švajcarska skijašica Kamila Rast pobedila je danas u slalomu, koji je u okviru Svetskog kupa vožen u slovenačkoj Kranjskoj Gori.Rast je do pobede došla ukupnim rezultatom rezultatom od 1:40,20 minuta.

Drugo mesto zauzela je Amerikanka Mikaela Šifrin sa 0,14 sekundi zaostatka, dok je treća bila Vendi Holander iz Švajcarske sa 1,83 sekundi zaostatka.

Prva u generalnom plasmanu Svetskog kupa je i dalje Šifrin sa 823 boda, 120 više od drugoplasirane Rast.