Tridesetsedmogodišnji Britanac poslednji put je nastupio u decembru 2024. godine, kada je po drugi put poražen od Oleksandra Usika u revanšu u teškoj kategoriji. Mesec dana kasnije objavio je da se povlači iz boksa.

Spekulacije o njegovom povratku pojačane su poslednjih nedelja nakon što je Fjuri na društvenim mrežama objavio snimke treninga sa južnoafričkim bokserom Kevinom Lerenom na Tajlandu.

"2026. je ta godina. Bio sam odsutan neko vreme, ali sada sam se vratio. Imam 37 godina i još uvek udaram. Nema ničeg boljeg nego udarati ljude u lice i biti plaćen za to", napisao je Fjuri na Instagramu.

Njegov povratak u ring bio je široko očekivan, imajući u vidu da su i ranije njegove odluke o povlačenju nailazile na skepsu. Fjuri se povukao i nakon pobede nad Dilijanom Vajtom u aprilu 2022. godine na stadionu Vembli, ali se vratio već posle šest meseci.

Promoter Frenk Voren izjavio je da je očekivao da će se Fjuri ponovo boriti. Prema navodima britanskih medija, postojali su planovi da se Fjuri i njegov dugogodišnji rival Entoni Džošua bore u odvojenim mečevima u Saudijskoj Arabiji početkom 2026. godine, pre nego što bi se kasnije te godine sastali u međusobnom okršaju.

Ti planovi su sada pod znakom pitanja nakon što je Džošua povređen u saobraćajnoj nesreći u Nigeriji, u kojoj su stradala dvojica njegovih bliskih prijatelja.

Fjuri je tokom karijere dva puta bio svetski šampion u teškoj kategoriji i ima profesionalni skor od 34 pobede, dva poraza, oba od Usika, i jednog nerešenog meča sa Deontejem Vajlderom. Titule je prvi put osvojio 2015. godine pobedom nad Vladimirom Kličkom, dok je pojas WBC vratio 2020. godine trijumfom nad Vajlderom.

Britanski bokser je više puta isticao želju da se revanšira Usiku za oba poraza, iako među publikom trenutno ne postoji veliko interesovanje za treći međusobni duel, dok je ukrajinski šampion nagovestio da bi radije branio titule protiv Vajldera.

Jedna od mogućih opcija za Fjuriја na putu ka novoj borbi za svetsku titulu mogao bi biti i domaći okršaj sa Fabijom Vordlijem, aktuelnim WBO šampionom, koji je takođe pod ugovorom promotorske kuće Kvinsberi.