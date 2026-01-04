Slušaj vest

Nikaido je u prvoj seriji ostvario skok od 131 metar, dok je u drugoj seriji imao tri metra kraći skok, što je bilo dovoljno za 276,5 poena.

Drugo mesto je zauzeo vodeći u generalnom plasmanu Svetskog kupa Slovenac Domen Prevc, koji je skokovima od 129,5 i 128 metara osvojio 276 poena.

Treći je bio Austrijanac Štefan Embaher sa 275,8 poena (skokovi od 130 i 127,5 metra).

U ukupnom poretku Četiri skakaonice vodi Pervc sa 895,8 poena, drugo mesto zauzima Herl sa 854,4 poena, a treći je Embaher sa 854,1 poenom.

Novogodišnja turneja Četiri skakaonice završava se u utorak takmičenjem u Bišonshofenu.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviŽIVOT POD VELOM MISTERIJE: Prošlo je 12 godina od nesreće legende koju nikada više nećemo videti - "ŽIV JE SAMO ZATO ŠTO JE BOGAT" Šta se dešava sa Šumaherom?!
profimedia-0832789994.jpg
Ostali sportoviAMERIKANKI NIKO NIŠTA NE MOŽE: Šifrin slavljem u Zemeringu nastavila pobednički niz u slalomu
profimedia0761794936.jpg
Ostali sportoviSVETSKI KUP U ZEMERINGU: Šajb pobednica veleslaloma
Julija Šajb
Ostali sportoviSVETSKI KUP U LIVINJU: Švarc pobednik superveleslaloma
profimedia0592662029.jpg

Mihael Šumaher, Ajrton Sena Izvor: Youtube