Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije sa igračima na SP u Singapuru 2025

Srpski tim predvodio je Dušan Mandić sa četiri gola, a Nikola Dedović postigao je tri. Strahinja Rašović dodao je dva gola, a Sava Ranđelović jedan gol.

U ekipi aktuelnog evropskog i svetskog šampiona Španije najefikasniji je bio Alberto Munaris sa četiri gola, dok su po tri gola postigli Alvaro Granados i Bernat Sanahuža.

To je bio drugi poraz Srbije na turniru, nakon poraza od Italije 11:13, u subotu.

Srpski tim će u ponedeljak od 16 časova u utakmici za peto mesto igrati protiv Francuske.

U finalu od 20.30 igraće Italija i Mađarska, a u duelu za treće mesto Španija i Grčka od 18.15.

Turnir u Trebinju pripremni je za Evropsko prvenstvo, koje se od 10. do 25. januara održava u Beogradu.

(Beta)