Bio je jedan od najboljih atletiskih trenera na svetu kada je povukao šokantan potez - ostavljam posao, sve milione evra koje sam zaradio poklanjam prijateljima i odlazim da živim u brvnaru u šumi!

Ovo je neverovatna priča o Nikoli Boriću (48), čoveku koji ne želi da ima internet, vodu, struju, TV...

Radnja priče je selo Kokočak u Hrvatskoj. Ovo mesto nije previše poznato ni u ovoj državi, jer je u njemu do pre neku godinu živelo svega petoro ljudi. Međutim, selo je dobilo "svetsku slavu" kada je njegov stanovnik postao nadaleko poznati trener.

A, onda novi šok za mali broj lokalnih stanovnika - Nikola je rekao da ne želi da uvodi - struju, vodu, internet, televiziju u svoj novi dom! Uz dodatak:

- Ne trebaju mi ni drugi ljudi.

Zatim, nešto što je sve još više šokiralo! Sve što je materijalno stekao u životu podelio je prijateljima, a sebi je ostavio samo 10.000 evra s kojima je kupio zemljište pored Kokočaka gde želi da izgradi brvnaru.

Cilj je jasan:

- Hoću da uživam u svom duševnom miru!

U razgovoru za hrvatski portal 24sata, Nikola je objasnio svoju odluku:

- Moja filozofija se svodi na život u skladu s prirodom, bez otpada, bez proizvodnje bilo kakvog smeća. Želim i da pomognem lokalnoj zajednici i da pronađem svoj mir.

Odluka o novcu definitivno je "malo" čudna:

- Nikada me novac nije zanimao, iako se lepio za mene. Jednostavno je, želeo sam da se posvetim prirodi i da budem čoban.

Novi dom je našao na oglasima! A, pre nego što ga je kupio svom poslovnom partneru je doslovno poklonio kompaniju vrednu milione evra (pominje se suma od preko 2 miliona) i rekao da ga to više - ne zanima. Isto je uradio i sa svojim luksuznim stanom u Etiopiji.

- Meni materijalne stvari ništa ne predstavljaju u životu, zaista! Znam da za sutra jedino moram da spremim drva, jer sam ostao bez njih - pričao je uz osmeh Nikola.

U poslu, kojim se bavio, Borić je dostigao vrh - vodio je pulene do krova sveta i velikih medalja na EP u atletici, na Bostonskom maratonu, na Olimpijskim igrama, Dijamanskim ligama itd...

- Volim, obožavam svoj trenerski posao, ali, jednostavno, izgubio sam motivaciju da to radim i dalje.

Jede jednom dnveno, a kada mu dođu prijatelji u posetu ume da popije i kafu:

- Meni to odgovara, tako živim već godinam, nije mi problem da danima budem bez hrane. Ništa mi ne nedostaje ovde. Televizor nemam, radio nemam, internet nemam, mobilni telefon punim kod suseda - pričao je Nikola.

Međutim, nekoliko godina kasnije on je ipak morao da promeni malo "razmišljanja". Tako je počeo da prodaje putem interneta stvari koje proizvodi na svom imanju (preko 150 proizvoda ima, sve je isključivo domaće i njegova proizvodnja), verovatno je shvatio da mu je to neophodno da bi preživeo...

