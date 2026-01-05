Slušaj vest

Pjer Gasli, francuski vozač u Formuli 1, neverovatnim postupkom, u pravim danima januara 2026. godine, privukao je ogromnu pažnju medija.

Dosad, Pjer Gasli nije bio preterano zanimljiv novinarima, ali ovim što je uradio, čini se da je dobio ono što je tražio.

Pjer Gasli obučen kao Mihael Šumaher Foto: Printskrin/Instagram

Šta je to uradio Francuz

Naime, Pjer Gasli se 4. januara oglasio na društvenim mrežama postavivši fotografije u kojima mnogo podseća na Mihaela Šumahera kada je doživeo veliku tragediju 2013. godine. Vozač Formule 1 iz Francuske fotografisao se u francuskim Alpima, u mestu Valdizer, identično obučen kao Mihael Šumaher. Sa njim u društvu bila je i njegova devojka Frančeska Kika Gomez.

Nosio je crvenu Ferari jaknu, crne pantalone i znak sponzora, kompanije Marlboro. I to sve na skijama. Baš takvu fotografiju Šumaher je objavio nekoliko dana pre tragedije. Nije poznato šta je Pjer Gasli ovim postupkom želeo da pokaže. Da li da se divi Mihaelu Šumaheru, ili nešto drugo... Napisao je samo u opisu svog posta:

- Raj na snegu!

Mihael Šumaher na skijanju, te kobne po njega 2013. godine Foto: Printskrin/Instagram

Fanovi zatečeni

Mnogim pratiocima Pjera Gaslija, a ima ih ukupno šest miliona na instagramu, nije se svideo njegov postupak.

- Postaviti ovako nešto na Mihaelov rođendan u crvenoj Marlboro jakni je ludo - napisao je jedan od pratilaca.

- Prijatelju, pogrešan tajming - objasnio je drugi.

- Način da se oda počast legendi - bilo je i onih koji su na drugačiji način razumeli Gaslijev postupak.

1/7 Vidi galeriju Pjer Gasli kao Mihael Šumaher Foto: Printskrin/Instagram

Gasli ćuti

Dok se Pjer Gasli ne oglasi i ne objasni svoj postupak, jasno je da je većina ljudi njegov postupak shvatila na način da to nije trebalo da uradi. Posebno ne na dan kada je Šumaheru rođendan. Ruku na srce, deluje stvarno morbidno objaviti ovako nešto, obući se kao Šumaher, stati na skije, u crvenoj jakni i crnim pantalonama. I to u francuskim Alpima gde je Šumaher skoro izgubio život i gde posle toga svaki njegov dan deluje kao velika patnja i muka.

Da podsetimo, 29. decembra 2013. Mihael Šumaher je tokom privatnog porodičnog skijanja u francuskim Alpima, u skijaškom centru Meribel, pao i udario glavom o kamen, uprkos tome što je nosio kacigu. Skijao je van označene staze sa svojim tada 14-ogodišnjim sinom Mikom. Udarac je bio veoma jak, ozbiljno je povredio glavu i zadobio teške povrede mozga. Odmah je prebačen helikopterom u bolnicu u Grenoblu, gde je operisan.

1/30 Vidi galeriju Mihael Šumaher Foto: MARCUS BRANDT / AFP / Profimedia, ROLAND WEIHRAUCH / AFP / Profimedia, A3397 Gero Breloer / DPA / Profimedia

Šumaher živi kao biljka

Zbog traumatske povrede mozga, lekari su Mihaela Šumahera stavili u medicinski indukovanu komu, u kojoj je ostao nekoliko meseci. U 2014. godini je postepeno izvoden iz kome i prebačen na rehabilitaciju prvo u Švajcarsku, u Lozanu, a kasnije kući kod porodice. Njegovo zdravstveno stanje se od nesreće drži veoma privatnim i malo se zna pouzdano u javnosti. Porodica je saopštila da je i dalje živ i da mu je potrebna velika briga, ali nema potvrda da je preminuo. O njemu se brine supruga Korina Šumaher.

Pjer Gasli rođen je 7. februara 1996. godine u Ruanu u Francuskoj. Bio je deo Red bul juniorske akademije, a kao mlad vozio je Formulu Reno, GP2 i Super Formulu u Japanu, koju je osvojio 2017. U Formuli 1 debitovao je 2017. u ekipi Toro Roso. Nakratko je dobio priliku u timu Red bul, ali se tamo nije snašao i vraćen je u Toro Roso. Najveći uspeh mu je pobeda na VN Italije 2020. u Monci, istorijski i emotivni trijumd, prvi za tim AlfaTauri i njegov prvi i dosad jedini u Formuli 1. Od 2023. vozi za ekipu Alpin, gde ima ulogu iskusnog vozača i lidera tima.