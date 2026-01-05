Slušaj vest

Jedini vozač iz Kine u istoriji Formule 1 nije se trkao od 2024. godine, a prošlu sezonu je proveo kao rezerva u Ferariju koji isporučuje motore i menjače za debitantsku sezonu Kadilaka.

Džou će biti rezerva Valteriju Botasu i Serhiju Peresu.

"Želeli smo vozača koji ima skorašnje iskustvo u vožnji Formule 1, spreman je da vredno radi kao deo tima i razume izazove razvoja bolida tokom cele sezone. Džou savršeni ispunjava te uslove", rekao je šef tima Grejem Loudon.

Džou je bio Botasov timski kolega tokom tri sezone u Zauberu, a najbolji rezultat na trci Formule 1 mu je osmo mesto.