Slušaj vest

Jedini vozač iz Kine u istoriji Formule 1 nije se trkao od 2024. godine, a prošlu sezonu je proveo kao rezerva u Ferariju koji isporučuje motore i menjače za debitantsku sezonu Kadilaka.

Džou će biti rezerva Valteriju Botasu i Serhiju Peresu.

Formula 1 Velika nagrada Abu Dabija Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

"Želeli smo vozača koji ima skorašnje iskustvo u vožnji Formule 1, spreman je da vredno radi kao deo tima i razume izazove razvoja bolida tokom cele sezone. Džou savršeni ispunjava te uslove", rekao je šef tima Grejem Loudon.

Džou je bio Botasov timski kolega tokom tri sezone u Zauberu, a najbolji rezultat na trci Formule 1 mu je osmo mesto.

Ne propustiteOstali sportoviPRVI KINEZ U ISTORIJI FORMULE 1: Džou Gvanju produžio ugovor sa Alfa Romeom
profimedia0803371066.jpg
Ostali sportoviNASTAVAK SARADNJE: Džou Gvanju produžio ugovor sa Alfa Romeom na godinu dana
bbb.jpg
Ostali sportoviMORBIDNO! OBUKAO SE KAO ŠUMAHER NA NJEGOV ROĐENDAN: Nije normalno šta je uradio vozač Formule 1!
Pjer Gasli
Ostali sportoviON JE "NAJTRAŽENIJI" SPORTISTA NA SVETU! NIKO NE ZNA KAKO DANAS IZGLEDA: Svaki dan pričaju o njemu, a punih 12 godina ga niko nije video
Nepoznati čovek, Neznani junak

Formula 1 u Dohi Izvor: Kurir