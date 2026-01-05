Slušaj vest

Kako se navodi u saopštenju, u saradnji sa Ministarstvom sporta Severne Makedonije biće obezbeđena premija od dva miliona denara za svaku pobedu, kao i dodatnih dva miliona denara za kvalifikacije u drugu fazu Evropskog prvenstva 2026. godine.

"Igranje za reprezentaciju je čast, ali i ogromna odgovornost. Uvereni smo da će naši rukometaši nastupiti mirne glave, sa snažnom motivacijom i maksimalnom posvećenošću na Evropskom prvenstvu, koje će se održati od 15. januara do 2. februara u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Igraj hrabro i srcem - Makedonija uz vas", ističe RFM

