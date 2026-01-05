Slušaj vest

Vest o smrti mađarskog reprezentativca potvrdio je i izvor blizak sportisti.

Kako se navodi na portalu Telex, policija je tokom dana obavljala uviđaj kod kuće Mikloša Dudaša. Ceo stambeni blok bio je blokiran i niko nije bio puštan u zgradu.

Budimpeštanska policija objavila je da je u ponedeljak pronađeno telo 34-godišnjeg muškarca i da je ubrzo započet uviđaj.

Mikloš Dudaš je 2014. godine ostvario najveći uspeh, pošto je 2014. godine u Moskvi sa štafetom K1(Šandor Totka, David Herić i Bence Nadaš) osvojio titulu svetskog prvaka. Takođe, osvajao je bronzanu medalju na Evropskom juniorskom prvenstvu, dok je sa Svetskog doneo dva zlata i jedno srebro.

Na Svetskom prvenstvu u štafeti 2013. godine, sezonu pre najvećeh uspeha, bio je bronzani. Kasnije je bio i prvak na Evropskim igrama, ali mu je medalja oduzeta posle uzorka doping testa. Još jednom je 2018. godine na planetarnoj smotri bio treći, dok je 2021. godine objavio povlačenje.