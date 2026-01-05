Slušaj vest

U ekipi Srbije po tri gola postigli su Radomir Drašović, Nikola Jakšić i Vasilije Martinović. Po dva pogotka dodali su Dušan Mandić, Strahinja Rašović i Petar Jakšić, dok je jedan gol postigao Luka Gladović.

U francuskoj reprezentaciji najefikasniji sa po tri gola bili su Toma Vernu i Aleksis Drae.

Na turniru u Trebinju Srbija je pretrpela dva poraza, od Italije 11:13 i Španije 10:14 i ostvarila je pobedu protiv Francuske.

Turnir u Trebinju pripremni je za Evropsko prvenstvo, koje se od 10. do 25. januara održava u Beogradu.

(Beta)