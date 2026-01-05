Slušaj vest

Tucak je na pripremama u Budvi odlučio da sa šireg spiska otpadnu golman Toni Popadić, Mislav Ćurković, Vlaho Pavlić i Ante Jerković, prenela je Hina. Na Evropskom prvenstvu igraće: Marko Bijač, Ivan Marcelić, Luka Lončar, Josip Vrlić, Rino Burić, Matias Biljaka, Marko Žuvela, Filip Kržić, Loren Fatović, Luka Bukić, Ante Vukičević, Franko Lazić, Konstantin Harkov, Andrija Bašić i Zvonimir Butić. "Do doslovno poslednjeg trenutka, do ponedeljka ujutro, zajedno sa svojim pomoćnicima sam raspravljao i razmišljao. Doneli smo na kraju odluku za koju smo uvereni da je najbolja", rekao je Tucak.

"Zahvaljujem i Popadiću koji je dugo već u reprezentaciji, a posebno želim da istaknem ulogu ove trojice mlađih igrača koji su dali veliki doprinos pripremama i širom sebi otvorili vrata reprezentacije u budićnosti. Do poslednjeg trenutka su bili gotovo pa ravnopravno u konkurenciji za nastup na prvenstvu", dodao je on.

Evropsko prvenstvo održaće se od 10. do 25. januara u Beogradu, a Hrvatska je u Grupi B sa Slovenijom, Gruzikom i Grčkom.

(Beta)