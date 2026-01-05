Slušaj vest

Selektor srpske reprezentacije Uroš Stevanović je odredio igrače koji će igrati na Evropskom prvenstvu u Beogradu od 10. do 25. januara.

Vaterpolisti Srbije na OI u Parizu Foto: Dado Đilas

Stefanović je konačnu odluku doneo nakon završetka turnira u Beogradu.

U sastavu su: golmani - Radoslav Filipović (Radnički), Milan Glušac (Novi Beograd 11. april) centri - Nemanja Vico (Primorac), Đorđe Lazić (Jadran HN), bekovi - Sava Randjelović (Radnički), Nikola Jakšić (Radnički), Radomir Drašović (Marsej), Petar Jakšić (Radnički), spoljni igrači - Miloš Ćuk (Novi Beograd 11.april), Strahinja Rašović (Radnički), Nikola Lukić (Novi Beograd 11.april),Vasilije Martinović (Novi Beograd 11.april), Nikola Dedović (Radnički), Dušan Mandić (Ferencvaroš) i Viktor Rašović (Radnički).

Igrači, koji su "otpali" sa spiska su: Nikola Murišić, Luka Gladović i Luka Pljevančić.

Stručni štab: Uroš Stevanović (savezni selektor), Stefan Ćirić, Miloš Ćirić, Darko Bilić, Nemanja Ličanin, Miloš Ostojić (treneri), Dajana Zorić (kondicioni trener), Andrija Gerić (sportski psiholog), dr Ivan Marjanović i dr Nikola Repac (lekari), Vladimir Radović i Aleksa Nikolić (fizioterapeuti).

Srbija je u grupi sa Holandijom (10. januar), Španijom (12. januar) i Izraelom (14. januar).

