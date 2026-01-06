Slušaj vest

Životna priča slavne američke klizačice Tonje Harding ostavlja bez daha ljubitelje sporta širom planete.

Tonja je pre tačno 32 godine bila akter jednog od najvećih skandala američkog sporta.

Naime, 6. januara 1994. godine u Detroitu dve supertalentovane klizačice Nensi Kerigan i Tonja Harding su odrađivale poslednje treninge u pripremama za takmičenje na kojem će se odlučiti ko će ući u američki tim za Olimpijske igre.

1/7 Vidi galeriju Legendarna američka klizačica - Tonja Harding Foto: Profimedia

Nensi Kerigan je bila miljenica publike i američke klizačke asocijacije. Oličenje pozitivnog imidža koji su prepoznali brojni komercijalni brendovi čije je zaštitno lice bila.

S druge strane klizališta gledala ju je po mnogima neotesana, divlja, ali talentovanija Tonja Harding koja je nosila titulu zločeste devojke ovog sporta.

Nakon završenog treninga Kerigan se uputila prema svlačionici kada ju je nepoznati muškarac udario palicom po kolenima. U roku od nekoliko sati sve televizije širom sveta su prikazale snimak prestravljene i uplakane klizačice kako zapomaže.

Na sreću koleno nije bilo slomljeno već otečeno, a incident je pokrenuo medijsku hajku i na kraju hapšenja koja su koštala karijere njenu rivalku Tonju Harding.

Tonja Harding je bila čudo od deteta. Bila je supertalentovana. Počela je aktivno da kliza sa samo 4 godine i to na insistiranje svoje majke La Von Fej Golden koja bila istrajna u nameri da njena ćerka postane najbolja klizačica na svetu. Majka je psihički i fizički zlostavljala nesrećnu Tonju, pa je devojčica često na treninge dolazila puna modrica od batina koje joj je majka nanosila ako ne bi ispunila njena očekivanja. Iako je trenirala po 8 sati dnevno i istakla se kao najtalentovanija klizačica svoje generacije, sudije je nisu volele i nije uspevala da pobeđuje na takmičenjima.

Klizačice su imale imidž princeza, lepo odevenih nasmejanih devojaka koje su se elegantno kretale na ledu, ali i izvan njega. Među njima, Harding je bila kao članica neke ulične bande koja nikako nije mogla da se prilagodi i da glumi "damicu". Sudije nisu mogle da svare tu kombinaciju sirovog talenta i još sirovijeg karaktera pa je Harding često nepravedno zauzimala niže pozicije od svojih manje talentovanih kolegica.

Tonja Harding Foto: Profimedia

Sa 18 godina je upoznala Džefa Gilolja, lokalnog dečka koji joj je privukao pažnju na klizalištu. Džef joj je bio prvi dečko u životu, a godinu dana kasnije su već bili u braku. Pretpostavka je da se Tonja naglo udala kako bi pobegla od majke koja joj je na dan venčanja navodno rekla da je glupača koja se udala za prvog muškarca koji joj je rekao da je lepa.

Muž Tonje Harding Foto: Profimedia

Bračna idila je kratko trajala pa su njihove svađe brzo prerasle u fizičke sukobe u kojima je Tonja izvlačila deblji kraj. Modrice je prekrivala naslagama pudera, a jednom ju je svađa skoro koštala života kada je Džef nasrnuo na nju s pištoljem. Iako je nekoliko puta tražila policijsku zabranu pristupa, on ju je uvek kršio i prisiljavao da mu se vrati.

Uprkost burnom privatnom životu, Harding je još uvek imala disciplinu za treninge i to najviše zahvaljujući mentorki i treneru Dajan Rovlinson koja bila uz nju od samih početaka karijere.

Foto: Profimedia

Najveći trijumf svoje karijere Tonja je doživela na državnom takmičenju 1991. godine kada je ostala zabeležena u istoriji kao prva klizačica koja se usudila da izvede komplikovan skok - trostruki aksl. Do tada taj je skok bio rezervisan za muške klizače i to zbog brzine i snage koje su bile potrebne da se skok uspešno izvede. Na takmičenju je osvojila prvo mesto, dok je njena rivalka Kerigan kući odnela srebrnu medalju.

Usledile su Olimpijske igre gde je podbacila i završila na četvrtom mestu, a Kerigan je osvojila bronzanu medalju.

Taj neuspeh je pokrenuo novi vrtlog autodestruktivnosti. Otpustila je trenera, počela je neumereno da pije, palila je cigaretu za cigaretom, dobila na težini. Na svim narednim takmičenjima je završavala ispod proseka i činilo se da se njena blistava karijera završila i pre nego što je zaista i počela. Na kraju je odustala od takmičenja i zaposlila se kao konobarica u restoranu brze hrane kako bi preživela.

Drugu priliku je dobila na samilost Dajane Ravlinson koja je odlučila da je pripremi za nove Olimpijske igre u Lilehameru.

Naporno je trenirala kako bi se vratila u formu i dokazala javnosti da se na nju još može računati.

Kerigan je u to vreme bila na vrhuncu slave i ujedno velika pretnja Tonjinim planovima za pobednički povratak. Tu dolazimo do zamršene priče koja ni danas nije u potpunosti razjašnjena.

Navodni plan o zastrašivanju Nensi Kerigan (kako bi je dekoncentrisali i kako bi podbacila na kvalifikacijama) skovan je od strane Tonje, njenog supruga Džefa i njegovog prijatelja. Ideja je bila da se Kerigan šalju pisma u kojima joj se preti smrću ako bude klizala na dan kvalifikacija.

U konfuznom razvoju događaja Kerigan je iz nekog razloga napadnuta od strane nepoznatog muškarca nakon treninga, što navodno nije bio deo plana.

Tonja Harding Foto: Profimedia

Iako je nastupila na Olimpijskim igrama u Lilehameru, nakon povratka u Ameriku sud joj je dodelio veliku novčanu kaznu, dobrotvorni rad i doživotnu zabranu takmičenja u klizanju zbog umešanosti u celu situaciju sa Kerigan.

Harding je tvrdila, i tvrdi i dan danas, da za napad nije znala kao i da ga nije organizovala. Delo je, osim počinitelju, pripisano njenom suprugu koji je optužen za učestvovanje u napadu.

Foto: Profimedia

Harding je od tada promenila nekoliko profesija, a dve godine je bila i profesionalni bokser.

Tonja kao bokserka Foto: Profimedia

U žižu javnosti ponovo je dospela 2017. godine zbog filma "Ja, Tonja" koji prati njenu životnu priču.

Međutim, film nije odgovorio na pitanje da li je sve bilo njena ideja ili je i ona sama na neki način bila žrtva situacije koja se izmakla kontroli, a kojom je na početku dirigovao njen suprug.