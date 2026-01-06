Slušaj vest

Ona je u prvoj seriji skočila 92 metra, u drugoj nešto slabije - 89,5 metara, ali je to bilo dovoljno da zadrži prvo mesto u ovom takmičenju, kao i da poveća razliku u odnosu na rivalke u ukupnom plasmanu Svetskog kupa.

Uprkos lošim uslovima u finalu kada su se takmičile najboljih 30 skakačica, Prevc je potvrdila svoje prvo mesto nakon prve serije i uprkos jakom snegu pretekla domaću takmičarku Lizu Eder za 0,6 poena.

Novom pobedom, sedmom u olimpijskoj sezoni i 29. u karijeri ukupno, Prevc je povećala prednost u Svetskom kupu ispred Japanke Nozomi Marujame na sto poena posle dva takmičenja u Vilahu.

Karavan Svetskog kupa za žene sada se seli u Sloveniju, gde će se narednog vikenda u Ljubnu ob Savinji održati dva takmičenja u skokovima.

(Beta)