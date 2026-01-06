Slušaj vest

U prvom meču, odigranom u Zagrebu, Crvena zvezda je savladala Mladost sa 3:2 (15:25, 25:19, 25:21, 19:25, 15:11).

Crveno-bele je večeras do pobede vodio Alija Bekrić sa 18 poena, Milan Krstić je upisao 12, a Andrej Rudić i Ahmed Omar po 11 poena. U timu Mladosti najbolji je bio Teo Mičetić sa 12 poena.

Crvena zvezda će u osmini finala, 21. i 28. januara, igrati protiv Alijanc Milana iz Italije. Prvi meč će se odigrati u Beogradu, a revanš u Milanu.

(Beta)