Sedmostruki svetski Moto GP šampion Mark Markes rekao je da će se ranije povući, pošto veruje da će ga narednih godina njegovo telo terati više nego um.

Vozač Dukatija je prošle sezone pobedio u 11 Moto GP trka i u 14 sprint trka i osvojio sedmu šampionsku titulu u kraljevskoj klasi.

Zbog povrede ruke propustio je poslednje četiri trke, a kao favorit ulazi i u predstojeću sezonu.

Mnogo se priča o njegovoj budućnosti u takmičenju, pošto mu na kraju godine ističe ugovor sa Dukatijem.

"Najteža stvar za sportistu je da zna kada i kako da se povuče i koliko dugo da nastavi. Već znam da ću se povući ranije, pošto će me moje telo terati više nego moj im. Bavimo se sportom u kome su povrede, a bilo je dobro do ove poslednje faze", rekao je Markes za televiziju La Seksta.

"Moraću svake godine da razumem u kakvom stanju je moje telo, pošto sam mentalno kao raketa", dodao je 32-godišnji Markes.

On je nedavno rekao da se nada da će uskoro postati otac, ali da ne bi želeo da se njegovo dete bavi trkanjem zbog tereta njegovog nasleđa.

"To mi se ne bi svidelo. Razmišljam o njima i ne mogu a da ne kažem 'jadni dečak ili devojčica'. Moje nasleđe bilo bi za njih veliki teret. Ne znam koliko bih bio zaštitnički nastrojen jer volim da budem zaštitnički nastrojen. Nošenje mog prezimena im uopšte ne bi pomoglo", rekao je on.

"Jasno je da bi imali i neke prednosti, finansijske na primer. Ne bi im ništa nedostajalo, ali ako vam ništa ne dostaje, nemate istu glad", dodao je Markes.

Sezona u Moto GP šampionatu počinje 1. marta 2026. godine trkom za Veliku nagradu Tajlanda.

