Slušaj vest

Mik Šumaher, sin legendarnog Mihaela Šumahera, po svemu sudeći preboleo je razlaz sa Lailom Hasanović.

1/6 Vidi galeriju Klara Ramos Foto: Instagram

Mik i Laila su prekinuli višegodišnju vezu pre nešto više od šest meseci. U međuvremenu je Laila uskočila u zagrljaj prvog tenisera sveta Janika Sinera, a izgleda i da je bivši vozač Formule 1 našao utehu.

Nemački mediji su snimili mladog Šumahera kako grli Klaru Ramos, čuvenu manekenku iz Portugala.

Njih dvoje su snimljeni u zagrljaju nedaleko od porodične vile Šumahera na Balearima. Spekuliše se da je u toj vili smešten i njegov otac Mihael Šumaher, koji se oporavlja od povreda zadobijenih u teškoj nesreći pre više od 12 godina.

Za sada nije poznato koliko je ozbiljna Šumaherova veza s Klarom Ramos, koja živi u Barseloni.