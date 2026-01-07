POVUKAO SE U VELIKOM STILU: Prošlogodišnji pobednik Đira završio biciklističku karijeru
Britanski biciklista Sajmon Jejts, prošlogodišnji pobednik Điro d'Italije, saopštio je danas da je završio profesionalnu karijeru.
"Ovo možda iznenadi mnoge, ali nije odluka koju sam doneo lako. O ovome razmišljam već dugo i sada osećam da je pravi trenutak da se povučem iz sporta", rekao je 33-godišnji Jejts u saopštenju koje je objavio njegov tim "Visma-Lease a Bike".
Jejts je 2018. godine pobedio u ukupnom plasmanu Vuelte, čime je osvojio svoj prvi trofej na Gran tur trkama, što je učvrstilo tadašnju dominaciju Velike Britanije, koja je te godine imala pobednike i na Tur de Fransu (Gerajnt Tomas) i na Điru (Kris Frum).
Sedam godina kasnije, Jejts je lako pobedio na Điru, nazvavši to "ključnim trenutkom svoje karijere".
Najbolji rezultat na Tur de Fransu ostvario je 2023. godine, kada je u ukupnom plasmanu bio četvrti, a tokom karijere pobedio je na tri etape ove prestižne tronedeljne trke.
"Veoma sam ponosan na ono što sam postigao i jednako zahvalan na lekcijama koje sam naučio. Iako će pobede uvek biti ono što se pamti, teži dani i padovi su podjednako važni. Naučili su me otpornosti i strpljenju, i učinili da uspesi znače još više", rekao je Jejts.