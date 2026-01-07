Slušaj vest

Britanski biciklista Sajmon Jejts, prošlogodišnji pobednik Điro d'Italije, saopštio je danas da je završio profesionalnu karijeru.

"Ovo možda iznenadi mnoge, ali nije odluka koju sam doneo lako. O ovome razmišljam već dugo i sada osećam da je pravi trenutak da se povučem iz sporta", rekao je 33-godišnji Jejts u saopštenju koje je objavio njegov tim "Visma-Lease a Bike".

Jejts je 2018. godine pobedio u ukupnom plasmanu Vuelte, čime je osvojio svoj prvi trofej na Gran tur trkama, što je učvrstilo tadašnju dominaciju Velike Britanije, koja je te godine imala pobednike i na Tur de Fransu (Gerajnt Tomas) i na Điru (Kris Frum).

Sedam godina kasnije, Jejts je lako pobedio na Điru, nazvavši to "ključnim trenutkom svoje karijere".

Najbolji rezultat na Tur de Fransu ostvario je 2023. godine, kada je u ukupnom plasmanu bio četvrti, a tokom karijere pobedio je na tri etape ove prestižne tronedeljne trke.

"Veoma sam ponosan na ono što sam postigao i jednako zahvalan na lekcijama koje sam naučio. Iako će pobede uvek biti ono što se pamti, teži dani i padovi su podjednako važni. Naučili su me otpornosti i strpljenju, i učinili da uspesi znače još više", rekao je Jejts.