Vaterpolo klub Radnički će od 8. do 12. januara, u Kragujevcu, biti domaćin 11. izdanja Međunarodnog memorijalnog turnira „Nenad Nena Manojlović“, koje ove godine okuplja osam ekipa iz Italije, Slovačke, Ukrajine, Crne Gore i Srbije, uzrasta do 14 godina.

Ekipe su podeljene u dve grupe. U grupi A su: Lacio iz Italije, CYSS – 21 Kyiv iz Ukrajine i crnogorski timovi Budućnost i Mladost Bijela, dok grupu B pored domaćeg Radničkog čine još italijanski Kamolji, slovački XBS Šamorin, i crnogorski Jadran m:tel.

Nakon grupne faze svi timovi plasiraće se u četvrtfinale, odakle će nastaviti borbu za odličja.

Organizator je ove godine podigao turnir na još viši nivo i za sve učesnike obezbedio zajednički odlazak na Evropsko prvenstvo u Beogradu, 10. januara, gde će mladi vaterpolisti imati priliku da se druže, osete atmosferu velikog takmičenja i uživo vide svoje idole na najvišem evropskom nivou.

Kragujevčani ovim turnirom čuvaju od zaborava ime legendarnog srpskog trenera, vaterpoliste i selektora reprezentacija Jugoslavije i Srbije i Crne Gore.