Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Kupa CEV, pošto su večeras u revanš utakmici šesnaestine finala, na gostujućem terenu u Istanbulu izgubili od Fenerbahčea 0:3 (14:25, 15:25, 13:25).

Radnički je u prvoj utakmici dvomeča, odigranoj u Kragujevcu, takođe izgubio 0:3.

Najefikasniji u ekipi Radničkog u revanš meču bio je Ivan Ćirović sa devet poena, dok je Mladen Bojović dodao sedam poena.

U ekipi Fenerbahčea, koju sa klupe predvodi srpski trener Slobodan Kovač, najefikansiji je bio Luka Martila sa 10 poena. Jigit Gulmezoglu i Bartelemi Šinenjeze su dodali po sedam poena, dok je Kan Gurbuz upisao šest poena.

Fenerbahče će u osmini finala igrati protiv pobednika dvomeča između hrvatske Murse i slovenačkog Alpacema.

