Bliži se početak Evropskog prvenstva u vaterpolu koje seod 10. do 25 januara održava u Beogradu.

Uroš Stevanović, selektor vaterpolista Srbije izneo je svoja očekivanja u "Beogradskoj areni", pred početak Evropskog prenstva u srpskoj prestonici.

U susret tim mečevima, Srbija ima kadrovskih problema.

"Ne znamo u kakvom smo stanju imajući u vidu da su nam dva najbolja igrača (Mandić, Jakšić) izašla iz povreda, plus smo imali probleme sa virusom, ali idemo utakmicu po utakmicu", rekao je Stevanović okupljenim novinarima.

Srbija je kao domaćin osvojila dva puta zlato na šampionatima Evrope (2006, 2016) i ova generacija pokušaće da zabeleži het-trik.

"Prelepo je biti ponovo u Areni, svi se nadamo da možemo da ponovimo 2016. i zlato, imamo četvoricu igrača iz tog tima (Mandić, Jakšić, Ranđelović, Ćuk), ja sam bio u stručnom štabu", dodao je Stevanović.

Stevanović je naglasio da je svaka utakmica važna zbog novog sistema takmičenja, gde nema četvtrfinala.

"Prvo Holandija, pa Španija, Izrael. Posle se ukrštamo sa Hrvatskom, Mađarskom, nadamo se najboljem", zaključio je selektor.

Srbiju će predstavljati 15 igrača, od kojih je samo golman Milan Glušac debitant.

Golmani: Radoslav Filipović (Radnički), Milan Glušac (Novi Beograd 11. april)

Centri: Nemanja Vico (Primorac), Đorđe Lazić (Jadran HN)

Bekovi: Sava Ranđelović (Radnički), Nikola Jakšić (Radnički), Radomir Drašović (Marsej), Petar Jakšić (Radnički)

Spoljni igrači: Miloš Ćuk (Novi Beograd 11. april), Strahinja Rašović (Radnički), Nikola Lukić (Novi Beograd 11.april), Vasilije Martinović (Novi Beograd 11. april), Nikola Dedović (Radnički), Dušan Mandić (Ferencvaroš) i Viktor Rašović (Radnički).