Francuski skijaš Kleman Noel pobedio je večeras u slalomskoj trci Svetskog kupa u Madoni di Kampiljo.

 Noel je na noćnom slalomu u Italiji zabeležio 15. pobedu u Svetskom kupu, a slavio je ukupnim vremenom od 1:43,05 minuta.

Drugu poziciju, koja je ujedno i najbolji plasman u njegovoj karijeri, zauzeo je Finac Eduard Halberg sa 0,12 sekundi zaostatka za pobednikom, dok je do trećeg mesta došao Noelov sunarodnik Pako Rasa sa 0,37 sekundi zaostatka.

Noel, aktuelni olimpijski prvak u slalomu, postao je i peti različiti ovosezonski pobednik u ovoj disciplini Svetskog kupa.

U plasmanu slaloma vodi Norvežanin Timon Haugan (večeras šesti) sa 285 bodova, Noel na drugoj poziciji ima tri boda manje, a treći je Rasa sa 240 bodova.

U ukupnom poretku Svetskog kupa vodi Švajcarac Marko Odermat sa 855 bodova, Austrijanac Marko Švarc je drugi sa 451 bodom, dok je treći Brazilac Lukas Pinjeiro Broten (večeras četvrti) sa 408 bodova.

Skijaši takmičenje u Svetskom kupu nastavljaju za vikend u švajcarskom Adelbodenu.

