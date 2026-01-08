Slušaj vest

Vaterpolisti Srbije od 10. januara napadaju evropsku krunu i to u Beogradu. Toga dana počinje Evropsko prvenstvo.

Očekivanja su najviša, kao i uvek od delfina.

"Fizički smo spremni, ali glava će odlučiti, ako bude na mestu, ako Arenu pretočimo u zadovoljstvo, a ne u pritisak,.toliko ćemo bolje izgledati. Želim da konačno budemo zdravi, rekao je srpski vaterpolista Strahinja Rašović uoči starta Evropskog prvenstva u Beogradu.

"Kompletni smo konačno. Bilo je dobrih i loših momenata na pripremnim utakmicama. Dobro se znamo, da budemo slobodniji u napadu, odbrana će biti kako treba. Sistem je teži nego ranije. U prvih šest utakmica jedva jedan kiks može da se dogodi. U drugoj grupi je svaka utakmica četvrtfinale, ne sme da bude greške. Kako nama tako i svima", poručio je Rašović.

Vaterpolo Srbija Mađarska Marko Radulović penal Izvor: RTS