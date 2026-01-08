"Fizički smo spremni, ali glava će odlučiti, ako bude na mestu, ako Arenu pretočimo u zadovoljstvo, a ne u pritisak,.toliko ćemo bolje izgledati. Želim da konačno budemo zdravi, rekao je srpski vaterpolista Strahinja Rašović uoči starta Evropskog prvenstva u Beogradu.

"Kompletni smo konačno. Bilo je dobrih i loših momenata na pripremnim utakmicama. Dobro se znamo, da budemo slobodniji u napadu, odbrana će biti kako treba. Sistem je teži nego ranije. U prvih šest utakmica jedva jedan kiks može da se dogodi. U drugoj grupi je svaka utakmica četvrtfinale, ne sme da bude greške. Kako nama tako i svima", poručio je Rašović.