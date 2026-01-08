Slušaj vest

Umetnost i sport protkani lojalnošću. Jedna, jedina - beskompromisna ljubav.

„ Jednom se živi i ne bih se osećao dobro kada bi jedan dan života trošio na nešto tuđe…“ Aleksandar Krasić, dizajner zvaničnog kalendara SD Crvena zvezda za 2026. godinu.

SD Crvena zvezda promocija kalendara Jedna jedina za 2026 Foto: www.sd-crvenazvezda.net

Po prvi put u tridesetogodišnjoj istoriji, jedan umetnik Aleksandar Krasić je dobio priliku, da samostalno dizajnira kompletan kalendar SD Crvena zvezda. Hrabra odluka koja je potvrdila misao Anri Matisa da „kreativnost zahteva hrabrost“. Hrabrost, da se suoči sa neizvesnošću samog procesa i sudu javnosti, kada umetničko delo bude obasjano svetlošću dana.

Produkt tog procesa je umetničko delo, plod čiste, beskompromisne ljubavi prema Zvezdi. Ta beskompromisna ljubav u Krasićevom umetničkom izrazu odiše i umetničkom hrabrošću, u kojoj „biti hrabar“ znači voleti nekoga bezuslovno, ne očekujući ništa zauzvrat. Primenjivo je to i izraziti misli Lao Cea: „Biti duboko voljen od strane nekoga daje ti snagu, dok duboko voleti nekoga daje ti hrabrost.“

Aleksandar zaista beskompromisno i bezuslovno voli Zvezdu.

Da, bio je u pravu Vinsent van Gog, kada je tvrdio: „Ono, što se radi sa ljubavlju, dobro je urađeno.“ I to se oseća, dok se svaka stranica ovog Kalendara prelistava, pre nego postane deo „strit arta“ na zidovima životnih prostora svakog Zvezdaša. Moglo bi se reći – ma kako „komplikovano“ zvučalo – ovaj kalendar je jedinstven i autentičan izraz strit arta „prenesen na papir, da bi postavkom na zidu postao ponovo zidna umetnost.“

Zoran Avramović generalni sekretar SD Crvena zvezda Foto: www.sd-crvenazvezda.net

Umetnost protkana lojalnošću, a umetnost je najintenzivnija forma individualizma koji postoji – ogledalo koje održava unutrašnji svet umetnika na platnu spoljašnjeg sveta. „Umetnost je svežina proleća, snaga života. Njena čarolija je svemoćna. Ona uvek govori o svemu. Ona pamti, podseća, voli, nikoga ne zaobilazi, svakoga se tiče, prisutna u svemu što je ljudsko.“ (Meša Selimović)

I u ovom Kalendaru ima i svežine, i snage, i čarolije… i pamćenja i podsećanja… i proleća… i života… i nezaobilaznosti i sveprisutnosti…

Ta nezaobilaznost i sveprisutnost istaknuta je na naslovnoj strani – licu ovog i ovakvog kalendra i u harmoniji kompozicije likovnog elementa simbolički su zastupljeni svi klubovi – članice SD Crvena zvezda. I, kada prođe 2026. godina i sa eventualno jednom dizajnerskom intervecijom se „skine“ broj 2026, ova konceptualno-umetničko-dizajnerska kompozicija poprima karakter bezvremenske vrednosti. Poput sada već kultnog tunela na „Marakani“ do izvanrednih grafičkih rešenja za mnoge klubove Sportskog društva Crvena zvezda, koja su Acino delo .

Dvanaest slika sporista – individualizam koji simboliše kontinuitet i kolektivet, dobija dodatno na simboličkom značenju sa background–om, u kome autor umesto doslovnog prikaza nudi konceptualnu formu (što jeste jedna od odlika kubizma) prisustva navijača i motivom oka – pogleda, smeha – krika, koji se u svetu brzih slika ili generisanaih reels-a, smatraju suvišnim i čak nepotrebnim.

1/10 Vidi galeriju SD Crvena zvezda kalendar "Jedna jedina" Foto: www.sd-crvenazvezda.net

Međutim…

Svaka od Zvezdašica i svaki od Zvezdaša (a Aleksandar Krasić je „jedan od nas“), svako od navijača Zvezde, svako ko voli Zvezdu beskompromisnom ljubavlju, u svakoj od ovih slika može pronaći sebe ili se poistovetiti sa samim sobom.

A slika je još od Horacija pesma bez reči.

Sve ove slike staju u jednu pesmu, koja ipak ima naslov : Jedna, jedina…

Zvezda, ljubav beskompromisna!

Autorski tekst Zorana Avramovića, generalnog sekretara SD Crvena zvezda.