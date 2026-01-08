Železničar je četvrti sa sva tri poraza, a Olimpijakos je na trećem mestu sa dve pobede
LIGA ŠAMPIONA: Odbojkašice Železničara poražene od Olimpijakosa
Odbojkašice Železničara poražene su večeras na gostujućem terenu u Atini od Olimpijakosa 1:3 (25:20, 18:25, 23:25, 17:25), u trećem kolu Grupe C Lige šampiona.
Najbolje kod Železničara bile su Milena Koprivica sa 17, Sara Sakardžija sa 15 i Emileta Račeva sa 12 poena.
Olimpijakos je do pobede predvodila Milica Kubura sa 24 poena.
Železničar je četvrti sa sva tri poraza, a Olimpijakos je na trećem mestu sa dve pobede i jednim porazom.
U narednom kolu, Železničar će gostovati Vero Voleju, dok će Olimpijakos gostovati Ezačibašiju.
