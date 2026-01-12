Slušaj vest

Na vrhuncu svoje odbojkaške karijere bila je nezaustavljiva u dresu Crvene zvezde i reprezentacije Srbije, osvojila je bronzu na Svetskom prvenstvu 2006. i srebro na Evropskom prvenstvu 2007.

I dok su tada mediji pisali hvalospeve o njenoj igri i nezaboravnim potezima, Anja se povukla iz reprezentacije 2007. godine iz niza komplikovanih razloga, uključujući i nesuglasice sa selektorom Zoranom Terzićem.

Anja Spasojević Foto: PrintscreenInstagram

Posle igranja u inostranstvu i povratka u Srbiju, odlučila je da završi karijeru u 31. godini, shvativši da je "normalan život" i vreme sa porodicom ono što joj najviše nedostaje.

Zatim je Anja nestala iz javnosti, udala se za bivšeg rukometaša Miloša Pešića, sa kojim se poznaje još od zvezdaških dana i sa kojim danas ima tri sina.

Danas se Anja bavi poslovnim poduhvatima i preduzetništvom, uspešno balansirajući između porodičnih obaveza i karijere van sportskih terena. Iako više ne drži loptu u ruci, njena anđeoska lepota i snažna ličnost ostaju prepoznatljivi.

Ne propustiteOstali sportoviTEATAR APSURDA U SRPSKOJ ODBOJCI Anja Spasojević: Ne verujem u bolje sutra, ali mu se nadam (FOTO)
7777.jpg
Ostali sportoviAnja Spasojević: Čelnici Modene terali nas da izgubimo!
EvroligaNAJBOLJA ODBOJKAŠICA SVETA UZ ZVEZDU: Tijana prati gostovanje crveno-belih u Istanbulu
Tijana Bošković
Ostali sportoviPRVI SNIMAK TIJANE BOŠKOVIĆ POSLE JEZIVE POVREDE! Cela Srbija bila je u strahu, ali ovaj potez može da raduje! (VIDEO)
Tijana Bošković

Priča za medalju: Anja Spasojević (Pešić) Izvor: MONDO