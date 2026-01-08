Slušaj vest

Odbojkaši Vojvodine nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Kupa CEV, pošto su na svom terenu u Novom Sadu poraženi u drugom meču šesnaestine finala od turske Alanje 1:3 (19:25, 25:16, 20:25, 20:25).

U prvoj utakmici, odigranoj u Turskoj, Alanja je slavila 3:2.

Najbolji kod Vojvodine na večerašnjem meču bili su Marko Radosavljević sa 18, Luka Stanković sa 13 i Nikola Brborić sa 11 poena.

Alanju je do pobede predvoodio Bardia Sadat sa 21 poenom.

Alanja će u osmini finala (21. i 28. januar) igrati protiv belgijskog Mazeika.

