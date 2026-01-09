Slušaj vest

Odbojkašice Crvene zvezde pobedile su na gostujućem terenu danski Holte 3:1 (25:17, 24:26, 25:15, 25:23), u prvom meču osmine finala Kupa izazivača.

Zvezdu su do pobede predvodile Anica Popadić sa 23 i Katarina Stanković sa 18 poena.

Kod Holtea bolje od ostalih bile su Ameli Langbjeg Lahenmajer sa 18 i Frida Kofot Brink sa 15 poena.

Revanš meč će se odigrati u dvorani "Profesor dr Branislav Pokrajac" u Beogradu, u četvrtak, 15. januara od 17 časova.

Pobednik duela Crvena zvezda – Holte igraće u četvrtfinalu Kupa izazivača protiv pobednika dvomeča između portugalske Brage i grčkog Panatinaikosa iz Atine.