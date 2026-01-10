Slušaj vest

Evropsko prvenstvo u vaterpolu čiji će domaćin od 10. do 25. januara biti Srbija, tačnije Beogradska arena, biće igrano u novom formatu, u odnosu na prethodne.

Titulu evropskog šampiona brani Španija, dok Srbija ovaj trofej čeka od 2018. Zanimljivo, srpska vaterpolo reprezentacija ima četiri titule prvaka Evrope zaredom od 2012. do 2018. godine.

Evropsko prvenstvo biće ispit mogućnosti za srpsku vaterpolo reprezentaciju Foto: Albert ten Hove/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Januar umesto jula



Pomalo čudan termin - januar, ostavlja u nedoumici sve poklonike vaterpola, posebno u godini kada nema olimpijskih igara. Bilo bi logično da se EP igra leti na otvorenom bazenu, ali... Ovako je bilo i pre dve godine, kada je domaćin bio Dubrovnik, ili 2020. kada je EP organizovano u Budimpešti, ili 2016. u Beogradu.

Na Evropskom prvenstvu u vaterpolu reprezentacije će biti raspoređene u četiri grupe sa po četiri selekcije. Iz svake će dalje proći tri najbolje. Valja istaći da se u drugu fazu prenose bodovi osvojeni u duelima protiv ekipa koje su takođe izborile prolaz dalje. Nešto slično kao u rukometu.

1/7 Vidi galeriju Vaterpolo reprezentacija Srbije na meču protiv Južne Afrike Foto: Albert ten Hove/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Format preslikan iz rukometa

U drugoj fazi EP biće formirane dve grupe sa po šest reprezentacija. Ukrstiće grupe A i C, odnosno B i D. Plasman u polufinale obezbediće dve najbolje ekipe iz obe novoformirane grupe. Za plasman dalje biće gledan broj bodova, pa međusobni duel, gol-razlika...

Kada je Srbija u pitanju, to znači da će izabranici selektora Uroša Stevanovića u prvoj fazi u grupi igrati protiv Španije, Holandije i Izraela, a prolaz u polufinale tražiće u duelima protiv Mađarske, Crne Gore i Francusku, možda i protiv Malte koja je četvrti član te grupe. Da podsetimo, Španija i Mađarska su na prethodnom Svetskom prvenstvu igrale finale, dok Crnu Goru predvodi bivši srpski selektor Dejan Savić.

Prva zvezda srpskog vaterpolo državnog otima - Dušan Mandić Foto: Albert ten Hove/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Ovo je 15 odabranih

Na drugoj strani kostura su Italija, Grčka i Hrvatska, selekcije koje su favoriti za visok plasman i medalju. Iznenađenje bi možda mogle da naprave selekcije Rumunije i Gruzije.

Srbija će igrati u sastavu: Radoslav Filipović, Milan Glušac (golmani), Nemanja Vico, Đorde Lazić (centri), Sava Ranđelović, Nikola Jakšić, Radomir Drašović, Petar Jakšić (bekovi), Miloš Ćuk, Strahinja Rašović, Nikola Lukić,Vasilije Martinović, Nikola Dedović, Dušan Mandić i Viktor Rašović (spoljni).

Oporavio se od povrede pred EP - Nikola Jakšić Foto: VSS foto Slobodan Sandić

Srbija u promenjivoj formi

Kakve su šanse Srbije za zlatnu medalju? Olimpijski šampion nije igrao dobro tokom priprema za EP. Na poslednjoj proveri, na veoma jakom turniru u Trebinju, Srbija je ubedljivo izgubila od Italije i Španije. Nisu blistali puleni selektora Uroša Stevanovića. Da li je to bila samo taktička varijanta srpskog stručnog štaba, ili realno stanje stvari pokazaće se vrlo brzo.

Glavni favorit za zlato je Španija, branilac trofeja i aktuelni svetski prvak, mada niko ne može unapred da otpiše Italiju, Mađarsku, Hrvatsku, Crnu Goru i naravno Srbiju. Grčka bi mogla da bude veliko iznenađenje, jer imaju kvalitetan sastav i uodličnoj su formi, pošto su pobedili Španiju u pripremnoj utakmici za EP u Beogradu.



Grupa A

10. januar

Francuska - Mađarska 15.15

Malta - Crna Gora 18.00

12. januar

Malta - Francuska 12.45

Mađarska - Crna Gora 15.15

14. januar

Malta - Mađarska 12.30

Francuska - Crna Gora 18.00

Grupa B

11. januar

Slovenija - Hrvatska 18.00

Grčka - Gruzija 20.30

13. januar

Gruzija - Hrvatska 12.45

Slovenija - Grčka 15.q5

15. januar

Slovenija - Gruzija 18.00

Grčka - Hrvatska 20.30

Grupa C

10. januar

Izrael - Španija 12.45

Holandija - Srbija 20.30

12. januar

Holandija - Izrael 18.00

Španija - Srbija 20.30

14. januar

Holandija - Španija 15.15

Izrael - Srbija 20.30

Grupa D

11. januar

Turska - Italija 12.45

Rumunija - Slovačka 15.15

13. januar

Slovačka - Italija 18.00

Rumunija - Turska 20.30

15. januar

Turska - Slovačka 12.45

Rumunija - Italija 15.15

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.