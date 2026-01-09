Slušaj vest

Tim Gresini rejsing potvrdio je da je mladi španski motociklista Fermín Aldeger doživeo prelom butne kosti leve noge tokom treninga u Valensiji.

Dvadesetogodišnji Aldeger debitovao je prošle godine u Moto GP šampionatu u timu Gresinija, vozeći Dukati specifikacije 2024, a sezonu je krunisao titulom najboljeg novajlije, uz istorijsku prvu pobedu na Velikoj nagradi Indonezije.

Kobni trening u Valensiji

Ove godine trebalo je da vozi na Dukatiju specifikacije 2025, daleko moćnijem motociklu, ali su mu pripreme ozbiljno poremećene povredom.

Kako je saopštio italijanski tim, Fermin Aldeger je prelom zadobio tokom treninga u četvrtak u Valensiji, a operacija je zakazana za danas u Barseloni. Detalji incidenta nisu saopšteni.

Na motoru od druge godine

Fermin Aldeger rođen je 5. aprila 2005. u Mursiji. Počeo je da vozi motocikle kad je imao samo dve godine, na malom motociklu koji je zvao “La Bicha”. Sa šest godina vozio je u mini kategorijama, brzo osvajajući svoja prva prvenstva u MiniGP i PreMoto4 klasama.

Vozio je Fermin Aldeger CEV Moto2 i Superstok 600 prvenstvima, gde je 2020. postao šampion evropskog Moto2 prvenstva u Superstok 600 klasi. Godine 2021. osvaja titulu evropskog Moto2 šampiona sa sedam pobeda (devet uzastopnih uz vodeću poziciju).

Debitovao sa 16 godina

Ovi uspesi su mu omogućili da stupi na veliku scenu, iako je još bio srednjoškolac. Aldeger je premijeru u Moto2 Svetskom prvenstvu imao 2021. kao veoma mlad vozač sa timom "Spid ap rejsing", sa 16 godina i 55 dana, što ga čini jednim od najmlađih debitanta u istoriji klase. Bio je najmlađi vozač koji je osvojio pol poziciju u Moto2 na Velikoj nagradi Argentine. Godinu 2023. završio je na trećem mestu ukupno, sa pet pobeda i sedam podijuma.

U Moto GP klasi debitovao je 2025. u ekipi Gresini rejsing na motoru Dukati. Fermin Aldeger u oktobru 2025. osvojio je svoju prvu MotoGP pobedu na Velikoj nagradi Indonezije, sa 20 godina i 183 dana, čime je postao drugi najmlađi pobednik u istoriji klase, iza Marka Markeza.

Operisao i ruku

Fabrički tim Dukati vidi mladog Španca kao važnog vozača u budućnosti, pa bi jednog dana mogao biti i prva zvezda ekipe. U vezi je sa Elijom Pintat Rodrigez.

Ovo nije njegova prva teška povreda. Fermin Aldeger je tokom 2025. imao operaciju desne podlaktice zbog sindroma "arm pump" (medicinski uzrokovan napetošću mišića koja utiče na kočenje i upravljanje). Takođe mu je uklonjen šraf sa leve ruke koji je ostao od prethodne povrede šake iz 2024. Tada mu je leva ruka bila stabilizovana zbog loma prsta u Moto2 kategoriji.