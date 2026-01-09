Slušaj vest

Tridesetšestogodišnji Hiršer se prošle sezone vratio iz petogodišnje penzije i nastupao u Svetskom kupu pod zastavom Holandije, ali je posle samo tri trke pokidao prednje ukrštene ligamente levog kolena.

Dvostruki olimpijski šampion se nadao da će se ponovo vratiti na stazu i izboriti plasman na Igre u Italiji, koje počinju 6. februara. Ipak, kako je poručio u video-obraćanju na društvenim mrežama, to trenutno nije realno.

"Istina je da to u ovom trenutku nije moguće. Brzina kojom sada mogu da vozim nije na nivou Svetskog kupa", rekao je Hiršer.

Bivša zvezda austrijskog skijanja naveo je da ga je i povreda lista primorala na dvonedeljnu pauzu tokom praznika, zbog čega sada nema ni potrebnu brzinu ni samopouzdanje za vrhunska takmičenja.

"Hejteri će se ovome radovati. Ni ja nisam zadovoljan situacijom. Žao mi je što se to neće dogoditi ove godine", dodao je Hiršer, uz poruku navijačima da se nada povratku u narednoj sezoni.

Hiršer je učestvovao na tri ZOI od 2010. do 2018. godine, a osvojio je zlatne medalje u veleslalomu i alpskoj kombinaciji, kao i srebro u slalomu. Olimpijsko zlato u slalomu ipak mu je izmaklo, iako važi za najboljeg slalomaša svoje generacije.

Sa 67 pobeda u trkama Svetskog kupa, Hiršer je drugi na večnoj listi u muškoj konkurenciji, iza legendarnog Ingemara Stenmarka.

