Slušaj vest

Nju je "Celebrity Net Worth" stranica proglasila jednom od najbogatijih ljudi na svetu. Slavica Eklston je zasjala na visokom šestom mestu, a pre nje su zauzeli mesta Džordž Lukas, Stiven Spilberg, Opra Vinfri, Pol Mekartni i Džejmi Gerc.

Na listi najbogatijih manekenki svih vremena, Slavica je zauzela prvo mesto s 1,2 milijarde dolara imovine. Na istoj listi se, samo nešto malo niže, nalaze i njene ćerke Tamara i Petra.

Slavica je većinu novca stekla udajom za "kralja" Formule 1, Bernija Eklstona, a godinama je bila zadužena za njegove promotivne događaje. Njihov razvod je drugi najskuplji razvod svih vremena, a Slavica je "profitirala" s milijardu više na računu.

Nakon razvoda od milijardera 2009. godine, gospođa Eklston često posećuje Dubrovnik i ćerke, a pre nekoliko godina na odmor je povela i prijateljicu Saru Ferguson, vojvotkinju od Jorka, koja je inače bivša supruga princa Endrjua, brata kralja Čarlsa.

Kako pišu hrvatski mediji, Slavica je u blizini Stona na Pelješcu kupila imanje vredno 2,5 miliona evra za koju meštani kažu da je izgrađena poput onih u Londonu.

S Bernijem je bila u braku 23 godine. Bili su neobičan par, uz 28 godina razlike u godinama, a bogati Berni bio je od supruge niži celih 30 centimetara.

1/13 Vidi galeriju Slavica Eklston Foto: Marina Lopičić, Nemanja Pančić, Fonet

Njihov brak bio je problematičan, a Berni je čak od supruge često dobijao i batine. Ipak, tvrdio je da ju je voleo, dok njihovi prijatelji tvrde da je držao kao malo vode na dlanu.

Prema njenim rečima, Berni je previše radio i živeo kao da nema ništa, u kući nisu imali luksuzna vina kao ljudi njihovog statusa, već samo obično pivo, kod kuće nisu jeli specijalitete, jer je on voleo da najviše jede jaja i tost. Poznata bivša manekenka otkrila je i da je njen bivši suprug najviše voleo kupovati na rasprodajama, što ju je izluđivalo, jer je želela život na visokoj nozi.

No, bio je i ponosan na svoje bogatstvo te mu nisu smetali negativni komentari kojih je bilo napretek, pogotovo zbog njegovog fizičkog izgleda. Naime, Berni je 30 centimetara niži od Slavice, što je uvek privlačilo pažnju, a na pitanje smeta li mu to, rekao je da su iste visine kad stane na novčanik.

Berni je otvoreno govorio da je Slavica ponekad postajala agresivna prema njemu nakon što bi popila malo više.

'Puno viče, ponekad me gađa tanjirima. Onda se sakrijem u drugu sobu, jer mi se čini da me voli maltretirati', rekao je Eklston novinarima, piše Daily Mail.

'Ona zna da bude jako teška, ali je fenomenalna majka i moralna žena, koja nikada nije imala dadilju', rekao je Berni o svojoj bivšoj ženi.

Svi su znali da se nešto događa, Berni se navodno znao požaliti prijateljima da mu je Slavica pretila da će ga ostaviti ako ne napusti Formulu 1.

Eklstonov prijatelj Ron Šo otkrio je kako je Berni došao na posao s crnom modricom oko oka, a na pitanje šta je to, rekao je da ga je Slavica kaznila jer se u javnosti pojavio s mladom manekenkom. Kako bi joj se odužio, prvi čovek Formule 1 kupio joj je luksuznu kuću od 5000 kvadratnih metara u vrtovima Kensingtonske palate, vrednu 50 miliona funti, no Slavica se u nju nije htela useliti.

Ništa je više nije moglo usrećiti, bila je loše raspoložena, uglavnom ljuta i agresivna. Pred ćerkama je znala biti nasilna s njihovim ocem.

Nasilju je svedočio i Džon Keterman, tadašnji dečko njihove ćerke Tamare. Dok ih je Berni vozio u bioskop, Slavica je počela vikati: 'Polako, prebrzo voziš, manijače'. Zatim ga je zgrabila za kosu i udarila mu glavom o prozor s vozačeve strane. Zaustavio je auto, a ona je iskočila i počela plakati, rekao je Keterman.

Sve je propalo nakon njenog pedesetog rođendana. Kad je Eklston 2008. trebao krenuti na Grand Prix u Brazil, Slavica mu je rekla da je možda neće biti tamo kad se vrati. Pre toga je kupila novu kuću, rekavši da joj se sadašnja ne sviđa jer ima puno stepenica, što će biti problem kad on ostari.

Kako je takvu pretnju čuo mnogo puta, ignorisao ju je, ali se jako iznenadio kada je ubrzo čuo da se ona iselila iz kuće i podnela zahtev za razvod.

Berni je priznao da je u Slavicu tad bio još uvek zaljubljen, te da nije želeo razvod, ali i sam je bio svesan da neće smanjiti posvećenost poslu.

Njihov je brak dugo delovao idilično pa je mnoge jako iznenadilo kada su se razveli. Ono što je javnost posebno zaintrigiralo bilo je to što je njihova brakorazvodna parnica trajala rekordnih 58 sekundi! Cela stvar je okončana na sudu u manje od minuta, a bivši supružnici su se odmah složili oko podele izdašne imovine.

Tako je Slavica 2009. izašla iz sudnice bogatija za preko milijardu dolara na računu, deonicama i brojnim vrednim nekretninama.

Slavica danas uživa u solo životu, izgleda sjajno kao i uvek, a iako živi u Londonu gde su joj ćerke, najčešće Hrvatsku posećuje leti.

Berni je pak Slavicu zamenio s Fabijanom Flosi, ženom koju je oženio 2012., a s kojom je 2020. dobio sina Aćea u 90. godini života.

Bonus video: