Odermat je pobedio sa rezultatom od 2:31,23 minuta.

Drugo mesto zauzeo je Brazilac Lukas Broten sa 0,49 sekundi zaostatka, dok je treći bio Francuz Leo Angeno sa 0,68 sekundi zaostatka.

Odermat je prvi u generalnom plasmanu Svetskog kupa sa 955 bodova, 467 više od drugoplasiranog Brotena.

Odermat je lider i u plasmanu veleslaloma sa 400 bodova, 95 više od drugoplasiranog Štefana Brenštajnera iz Austrije.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u nedelju, kad je na programu slalom u Adelbodenu.

(Beta)

