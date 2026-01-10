Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Mađarske pobedom je započela nastup na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

U meču 1. kola grupe A Mađari su prilično ubedljivo rezulčtatom 15:7 savladali Francusku, koja se u poslednjih nekoliko godina etablirala kao sve bolja vaterpolo nacija.

Ipak, protiv raspoloženih izabranika Žolta Varge "trikolori" nisu imali šansu, jer je od starta razlika bila na strani naših severnih suseda.

Mađari su dobili svaku četvrtinu i tako jasno istakli kandidaturu za najviši plasman na turniru koji je počeo ove subote i trajaće sve do 25. januara u Beogradskoj areni.

U drugom meču grupe A od 18.00 se sastaju Malta i Crna Gora, da bi program prvog dana zatvorili Holandija i Srbija od 20.30.

