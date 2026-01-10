Slušaj vest

Kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu EHF (eurohandball.com/en/news/en/men-s-ehf-euro-2026-refereeing-update), zbog toga dvojica makedonskih rukometnih sudija neće putovati na Evropsko prvenstvo, koje će biti održano u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj od 15. januara do 1. februara.

Napominje se da je kao deo priprema za EHF Euro, svi sudijski parovi moraju sprovesti obavezni kondicioni trening i procenu kondicije, te da je taj ;proces osmišljen da osigura fizičku spremnost sudija i usklađenost sa standardima učinka turnira.

Uključuje, kako se navodi, otpremanje dva video snimka takozvanog "Višestepenog testa kondicije", jednog od osam nedelja i jednog od četiri nedelje pre pre Eura, a te video snimke procenjuje EHF-ov fitnes partner, Fitgud pro.

"Nakon što su Nikolov i Načevski podneli snimke, Evropska rukometna federacija je krajem decembra obaveštena da su video snimci koje su podneli možda izmenjeni i da možda ne predstavljaju tačan snimak celog testa. EHF je potom dodatno analizirao materijal koji je uradio Fitgud pro i predao snimak svom partneru za integritet - Sportradaru. Detaljna analiza otkrila je dokaze da postoji velika verovatnoća da su video snimci manipulisani", piše u saopštenju.

Dodaje se da je u ;svetlu raspoloživih dokaza i radi zaštite integriteta muškog EHF Euro 2026, Evropska rukometna federacija nakon internih konsultacija sa rukovodstvom EHF Euro 2026. turnira, odlučila da povuče nominaciju Slavea Nikolova i Đorđa Načevskog.

"Za muško Evropsko prvenstvo 2026. nominovano je sudijskih 17 parova, a funkcionalnost okvira za suđenje prvenstva ostaje u potpunosti garantovana. Slučaj će biti dalje istražen, a EHF zadržava pravo da pokrene pravne postupke pred svojim pravnim instancama", ističe se u saopštenju.

(Beta)