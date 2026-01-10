Svi događaji
Od najnovijeg
21:44

PETERCI

1:0 - Strahinja Rašović siguran

1:1 - Pogađa i Holandija

2:1 - Mandić precizan!

2:2 - Izjednačenje

3:2 - Vasilije Martinović sjajan!

3:2 - Nema gola za Holandiju! Glušan brani!

4:2 - Nikola Jakšić od prečke u gol!

4:3 - Van der Veden je precizan!

5:3 - Miloš Ćuk!

21:38

4. četvrtina - 3:3

Raspucao se Dušan Mandić u poslednjoj deonici, stigla je Srbija i do izjednačenja 13:13. I na samo 14 sekundi do kraja, Miloš Ćuk gubi loptu, a Holandija ima napad koji koristi i pogađa mrežu. 

Međuim, VAR im je poništio pogodak...

21:22

3. četvtina - 3:2

Nešto bolja igra našeg tima. Bolji su u odbrani, ali nemaju sreće u napadu. Veliki broj pogođenih stativa i prečki. Daleko je ovo još od one prepoznatljive igre Delfina...

20:53

2. četvtina - 2:3

Imali su naši igrača više na staru druge deonice, ali ga nisu iskoristili. Za to vreme Holandija pogađa sa distance - 4:6. A potom Van der Veden pogađa sa peterca - 4:7.

U nastavku Dušan Mandić i Strahinja Rašović vraćaju naš tim u igru - 6:7.

20:45

1. četvrtina - 4:5

Nisu dobro počeli srpski Delfini pohod na šampionat Evrope. Holandija na ovom prvenstvu važi za autsajdera, ali u bazenu stvari su potpuno drugačije. Na minut do kraja Holanđani su vodili sa 5:3. Razliku je smanjio Dušan Mandić sa penala.

20:30

Meč je počeo!

18:16

Delfini kreću u pohod na EP

Delfini jure prvu medalju na EP još od 2018. godine, kada smo osvojili osmo zlato u istoriji, a selektor Uroš Stevanović i nacija se nadaju da je došlo vreme da se opet nađemo u samom vrhu. 

Na EP učestvuje 16 selekcija podeljenih u četiri grupe sa po četiri tima, dalje prolaze po tri reprezentacije te formiraju nove dve grupe.

U drugoj fazi se ukrštaju grupe A i C, te B i D, bodovi protiv rivala koji su dalje prošli se prenose, a samo prva dva nacionalna tima iz grupa druge, glavne runde, prolaze u polufinale.

Direktan prenos utakmice možete da pogledate na RTS 1 i TV Arena sport Premium 1 sa početkom u 20:30.