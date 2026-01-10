HAOS U ARENI - DELFINI IŠČUPALI POBEDU POSLE PETRACA: Srbija strepela od Holandije, pa slavila u penal drami
Vaterpolo reprezentacija Srbije slavila je nad Holandijom posle peteraca sa 18:16 u prvom meču na Evropskom prvenstvu u Beogradu,
Nisu izabranici Uroša Stevanovića prikazali sjajno izdanje na startu šampionata, a spasla ih je VAR provera u samom finišu utakmice, pa je pobednika odlučila penal serija.
Srbija će u drugom kolu igrati protiv Španije, koja je na startu takmičenja savladala Izrael. Duel olimpijskih šampiona protiv svetskih i evropskih prvaka na programu je u ponedeljak od 20.30.
Podsećamo, takmičenje će nastaviti tri najbolje selekcije, a u drugoj fazi grupa C se ukršta sa grupom A u kojoj su Mađarska, Crna Gora, Francuska i Malta.
PETERCI
1:0 - Strahinja Rašović siguran
1:1 - Pogađa i Holandija
2:1 - Mandić precizan!
2:2 - Izjednačenje
3:2 - Vasilije Martinović sjajan!
3:2 - Nema gola za Holandiju! Glušan brani!
4:2 - Nikola Jakšić od prečke u gol!
4:3 - Van der Veden je precizan!
5:3 - Miloš Ćuk!
4. četvrtina - 3:3
Raspucao se Dušan Mandić u poslednjoj deonici, stigla je Srbija i do izjednačenja 13:13. I na samo 14 sekundi do kraja, Miloš Ćuk gubi loptu, a Holandija ima napad koji koristi i pogađa mrežu.
Međuim, VAR im je poništio pogodak...
3. četvtina - 3:2
Nešto bolja igra našeg tima. Bolji su u odbrani, ali nemaju sreće u napadu. Veliki broj pogođenih stativa i prečki. Daleko je ovo još od one prepoznatljive igre Delfina...
2. četvtina - 2:3
Imali su naši igrača više na staru druge deonice, ali ga nisu iskoristili. Za to vreme Holandija pogađa sa distance - 4:6. A potom Van der Veden pogađa sa peterca - 4:7.
U nastavku Dušan Mandić i Strahinja Rašović vraćaju naš tim u igru - 6:7.
1. četvrtina - 4:5
Nisu dobro počeli srpski Delfini pohod na šampionat Evrope. Holandija na ovom prvenstvu važi za autsajdera, ali u bazenu stvari su potpuno drugačije. Na minut do kraja Holanđani su vodili sa 5:3. Razliku je smanjio Dušan Mandić sa penala.
Delfini kreću u pohod na EP
Delfini jure prvu medalju na EP još od 2018. godine, kada smo osvojili osmo zlato u istoriji, a selektor Uroš Stevanović i nacija se nadaju da je došlo vreme da se opet nađemo u samom vrhu.
Na EP učestvuje 16 selekcija podeljenih u četiri grupe sa po četiri tima, dalje prolaze po tri reprezentacije te formiraju nove dve grupe.
U drugoj fazi se ukrštaju grupe A i C, te B i D, bodovi protiv rivala koji su dalje prošli se prenose, a samo prva dva nacionalna tima iz grupa druge, glavne runde, prolaze u polufinale.
Direktan prenos utakmice možete da pogledate na RTS 1 i TV Arena sport Premium 1 sa početkom u 20:30.