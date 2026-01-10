Vaterpolo reprezentacija Srbije slavila je nad Holandijom posle peteraca sa 18:16 u prvom meču na Evropskom prvenstvu u Beogradu,

Nisu izabranici Uroša Stevanovića prikazali sjajno izdanje na startu šampionata, a spasla ih je VAR provera u samom finišu utakmice, pa je pobednika odlučila penal serija.

Srbija će u drugom kolu igrati protiv Španije, koja je na startu takmičenja savladala Izrael. Duel olimpijskih šampiona protiv svetskih i evropskih prvaka na programu je u ponedeljak od 20.30.

Podsećamo, takmičenje će nastaviti tri najbolje selekcije, a u drugoj fazi grupa C se ukršta sa grupom A u kojoj su Mađarska, Crna Gora, Francuska i Malta.