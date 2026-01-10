Slušaj vest

Život Ane Peleteiro je priča o atletskom trijumfu u troskoku, ali i o ličnoj borbi. Od talentovane juniorske šampionke do osvajanja bronzane medalje na Olimpijadi, Ana je prevazišla brojne izazove, uključujući usvajanje, zloupotrebu i nasilne veze, postajući glasna i inspirativna figura u španskoj atletici, koja promoviše istrajnost i samopouzdanje.

Rođena u A Koruni u Španiji, brzo je napredovala, osvajanjem titula na Svetskom juniorskom prvenstvu, a zatim i medalja na Svetskom prvenstvu u dvorani, Evropskom prvenstvu i Olimpijadi u Tokiju 2020. godine, gde je postavila nacionalni rekord.

Sve vreme suočavala se sa rasnim uvredama i nasilnim vezama, a nedavno je otvoreno govorila o traumatičnom iskustvu zlostavljanja i silovanja od strane bivšeg partnera.

TikTok video kao podrška drugim ženama

Ana Peleteiro, 30-godišnja evropska šampionka i trenutno u braku sa francuskim troskakašem Benjaminom Kompaoreom, šokirala je javnost kada je 2024. godine je na TikToku podelila video u okviru trenda pod nazivom „y aun asi me quede“ („Ipak sam ostala“). Trend okuplja žene koje kroz snimke opisuju situacije zlostavljanja kako bi podržale druge koje prolaze kroz slične situacije.

Peleteiro je u svom videu iskreno opisala psihološko zlostavljanje i višestruka silovanja koja je pretrpela od bivšeg partnera.

„Bila sam primorana na seksualne odnose“

„Budila sam se noću i imala seksualne odnose bez pristanka,“ rekla je Ana. „Ipak sam ostala. Sve u meni se promenilo, od odeće do ponašanja prema porodici, distancirala sam se od mnogih ljudi. Ipak sam ostala.“

Bivši partner joj je, kako je rekla, govorio da bi izostanak seksa narušio njihovu vezu i da ne bi trebalo da se iznenadi ako bi on bio neveran.

„Ako bih odlazila kod njega vikendom, nestajao bi, a ja ništa nisam znala. Tokom celog vikenda možda bi mi jednom rekao dobro jutro i izgovarao da mu treba prostor i da mu moram verovati. Ipak sam ostala. Vraćao se sa ugrizima na telu i govorio da su to ujedi buba iz kreveta. Ipak sam ostala.“

Manipulacija i emocionalno zlostavljanje

Ana je istakla i psihološku manipulaciju i kako je bivši partner okretao svoju neveru protiv nje:

„Kad sam sumnjala da priča sa drugom devojkom ili otkrivala prevaru, govorio mi je da sam luda i da je sve u mojoj glavi. Otkriłam stotine mejlova sa njegovom bivšom, kojima je pokušavao da je zbuni i rekao mi da je opsednuta njim. Ipak sam ostala.“

Takođe je rekla da je bivši partner primao pisma od ljubavnica, koja je ona često čitala zbog sumnje, i onda joj je bilo rečeno da su one „opsednute njim“. Ipak je ostala.

Poruka ženama u sličnim situacijama

Na kraju videa, Ana je objasnila razlog svog deljenja priče i uputila poruku ženama koje se nalaze u sličnim vezama:

„Neću dalje, mislim da je dovoljno, ali želela sam da, ako prepoznate neke od ovih znakova, pobegnete. Nikada nećete biti srećne i nanose vam veliku štetu. Potražite terapiju jer izlazak iz veze sa narcisoidnom osobom je težak, oni uništavaju samopouzdanje.“

„Ali uz pomoć i ljude koji vas vole, možete izaći iz toga, početi iznova i živeti pravi, dobar i lep život.“

