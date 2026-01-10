Vaterpolisti Crne Gore pobedili su selekciju Malte sa ubedljivih 21:12, u utakmici prvog kola Grupe A Evropskog prvenstva u Beogradu.
Ostali sportovi
"AJKULE" SIGURNE NA STARTU: Vaterpolisti Crne Gore pobedili Maltu
Najefikasniji u timu Dejana Savića bio je Strahinja Gojković sa četiri postignuta gola, dok su po tri postigli Dušan Matković i Vladan Spaić.
Na drugoj strani najbolji je bio Stivi Kamileri sa četiri gola.
Vaterpolisti Crne Gore će u narednom kolu igrati protiv Mađarske, a Malta protiv Francuske.
(Beta)
