Najefikasniji u timu Dejana Savića bio je Strahinja Gojković sa četiri postignuta gola, dok su po tri postigli Dušan Matković i Vladan Spaić. 

Na drugoj strani najbolji je bio Stivi Kamileri sa četiri gola.

Vaterpolisti Crne Gore će u narednom kolu igrati protiv Mađarske, a Malta protiv Francuske.

(Beta)

