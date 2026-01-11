Andrijana Budimir i Toše Proeski dok su se voleli

Među njima je bila i Andrijana Budimir, njegova tadašnja partnerka i žena za koju su mnogi govorili da je bila ljubav njegovog života.

Njihova veza započela je daleko od reflektora, dok je Andrijana gradila uspešnu rukometnu karijeru. Ljubav su krunisali zajedničkim životom i planovima o porodici, a onda je jedna kobna noć sve prekinula.

Vest o Tošetovoj smrti tog kobnog 16. oktobra 2007. zatekla ju je potpuno nespremnu. Bila je slomljena, povučena i neutešna, a javnost je dugo brinula kako će se nositi sa gubitkom koji je potresao čitav region.

Posebno se pamti činjenica da je upravo njoj Toše neposredno pre nesreće poslao emotivnu poruku, koja je kasnije postala simbol njihove ljubavi i tragedije koja je usledila.

Nakon što se povukla iz javnosti, Andrijana je odlučila da život nastavi daleko od estrade. Zapostavila je i rukomet.

Ipak, vratila mu se nakon dužeg perioda i on je postao je njen spas. Danas je poznata kao rukometni trener i trenutno je na čelu stručnog štava ŽRK Vojvodina, gde prenosi iskustvo novim generacijama. Oni koji je poznaju kažu da je izuzetno posvećena poslu i da retko govori o privatnom životu.

U međuvremenu je zasnovala porodicu i postala majka, što joj je donelo novu snagu i potpuno novo životno poglavlje.

Iako danas živi mirnim i povučenim životom, Andrijana Budimir će za mnoge zauvek ostati žena koja je bila uz Tošeta u njegovim poslednjim danima. Njihova priča i dalje izaziva emocije, a njeno ime se i pominje svaki put kada se govori o muzičaru čija je smrt prerano prekinula jednu veliku ljubav.