Pored drame u bazeu u Beogradskoj areni, svoj šou je imao komentator ovog meča Predrag Strajnić.

Pošto nije bio upoznat sa pravilima, ili se zbunio, Strajnić je pre izvođenja peteraca proglasio kraj meča, a onda je shvatio da je pogrešio...

Zatim, Strajnić je umesto peterca rekao da je holandski vaterpolista promašio jedanaesterac, pobrkavši kazneni udarac sa fudbal gde s izvodi penal sa 11 metara.

I tako, bilo je malo i smeha u lošoj igri našeg tima tokom cele utakmice.

