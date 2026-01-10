Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Srbije uspela je da nakon neočekivane drame, posle peteraca, savlada autsajdera Holandiju sa 18:16 na startu Evropskog prenstva koje se održava u Beogradu.

Pored drame u bazeu u Beogradskoj areni, svoj šou je imao komentator ovog meča Predrag Strajnić.

Holandija - Srbija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Pošto nije bio upoznat sa pravilima, ili se zbunio, Strajnić je pre izvođenja peteraca proglasio kraj meča, a onda je shvatio da je pogrešio...

Zatim, Strajnić je umesto peterca rekao da je holandski vaterpolista promašio jedanaesterac, pobrkavši kazneni udarac sa fudbal gde s izvodi penal sa 11 metara.

I tako, bilo je malo i smeha u lošoj igri našeg tima tokom cele utakmice. 

OLIMPIJA.jpg
Kristaps Porzingis
Dejan Savić
Screenshot 2024-12-10 082052.jpg

