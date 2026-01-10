Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu selekciju Holandije posle peteraca sa 18:16 (4:5, 2:3, 3:2, 4:3 - 5:3), u utakmici prvog kola Grupe C Evropskog prvenstva.

Posle regularnog dela utakmice rezultat je bio 13:13, a posle peteraca 5:3 za izabranike Uroša Stevanovića. Srbija je tako osvojila dva, a Holandija jedan bod sa ove utakmice.

Društvene mreže "gore", a vaterpolisti i njihova očajna igra na startu Evropskog šampiona su u drugom planu. U prvom je komentator RTS Predrag Strajnić koji je prosto briljirao.

Holandija - Srbija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Ne propustiteOstali sportoviHAOS U ARENI - DELFINI IŠČUPALI POBEDU POSLE PETRACA: Srbija strepela od Holandije, pa slavila u penal drami
NETHERLANDS-SERBA_03.JPG
Ostali sportoviSVE MU SE POMUTILO! Predrag Strajnić napravio gaf, Srbija u šoku zbog ovog komentara tokom vaterpolo okršaja protiv Holandije u Beogradu! Da li je realno?
777.jpg

Fudbaleri sve više umiru od srčane slabosti! Doktor otkriva: Pregledi su retko rađeni Izvor: Kurir televizija