Jedan čovek privukao je pažnju svih koji su gledali meč Srbija - Holandija.
Ostali sportovi
OVAJ ČOVEK JE ZASENIO SVE! Društvene mreže gore: Vaterpolisti i njihova očajna igra protiv Holandije su u drugom planu - u prvom je ON!
Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu selekciju Holandije posle peteraca sa 18:16 (4:5, 2:3, 3:2, 4:3 - 5:3), u utakmici prvog kola Grupe C Evropskog prvenstva.
Posle regularnog dela utakmice rezultat je bio 13:13, a posle peteraca 5:3 za izabranike Uroša Stevanovića. Srbija je tako osvojila dva, a Holandija jedan bod sa ove utakmice.
Društvene mreže "gore", a vaterpolisti i njihova očajna igra na startu Evropskog šampiona su u drugom planu. U prvom je komentator RTS Predrag Strajnić koji je prosto briljirao.
