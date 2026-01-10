Slušaj vest

Vaterpolisti Srbije su posle velike drame savladali Holandiju sa 18:16 na startu Evropskog prvenstva u Beogradu.

Ova drama očigledno je negativno uticala i na ljude koji rade prenos i grafiku na RTS-u, pošto je u jednom momentu umesto zastave Srbije, kod imena naše reprezentacije bila zastava Crne Gore.

Holandija - Srbija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

To se desilo tokom pauze posle treće deonice. Pogledajte ovak veliki kiks!

Srbija Holandija greška RTS-a u prenosu
Srbija upisana kao Crna Gora skandal na RTS-u Foto: Printscreen/RTS1

