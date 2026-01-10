Slušaj vest

Selektor vaterpolista Srbije Uroš Stevanović osvrnuo se na meč sa Holandijom na Evropskom prvenstvu.

"Delfini" su uz dosta muke, posle peteraca, slavili rezultatom 18:16 i tako otvorili Evropsko prvenstvo.

1/9 Vidi galeriju Holandija - Srbija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

- Nismo bili svoji, nismo bili dobri ni u jednom elementu. Ne mogu da kažem da je bilo do pristupa, nego do agresivnosti. Krenuli smo da gubimo, jurimo, da preokrenemo, da u jednom napadu damo dva ili tri gola. Kada smo okrenuli, bili smo brzopleti. Imali smo sreće u njihovom poslednjem napadu da je isteklo vreme, na kraju smo dobili. Dva boda koja anuliraju lošu igru i predstavu večeras. Šta da radimo, imali smo već ovakvih situacija, i gorih, igrači znaju kako da se izvadimo iz ovoga. Probaćemo u ova dva dana da se promenimo i odigramo bolje nego večeras - rekao je Stevanović.

Holandija je iznenadila navijače, ali ne i tim Srbije.

- Mislim da igrači znaju. U pripremi utakmice smo analizirali Holandiju, nisu nas iznenadili. Sve je bilo do naše agresije, pristupa, nesigurnosti. To je ono što je obeležilo utakmicu. Zahvalio bih se i publici što je došla i pružila podršku. Izvukli smo se na kraju, dva boda i dalje smo u igri.

Sledi derbi sa Španijom, u ponedeljak od 20.30.

- Paralelno smo se pripremali za Španiju. Igrali smo sa njima u Trebinju, nema nepoznanica. Individualno daleko kvalitetniji od Holandije, a timski najbolja ekipa na prvenstvu. Duži niz godina igraju zajedno, poznaju se, nema greške, panike. Igraju perfektno. Treba nam daleko bolja naša utakmica da bismo imali šta da tražimo protiv Španije - zaključio je Stevanović.

BONUS VIDEO: