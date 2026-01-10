Slušaj vest

Vaterpolisti Srbije pobedili su Holandiju posle peteraca sa 18:16, u prvom kolu Grupe C Evropskog prvenstva u Beogradu.

"Sigurno je da je prva utakmica na turniru uvek teška. Znali smo otprilike šta da očekujemo. Izuzetno su fizički dobra i uigrana ekipa. Pratili smo njihove rezultate u pripremnom periodu i nije nas iznenadio ovakav otpor. Bili smo nesigurni u odbrani i to nas je koštalo odlaska u peterce. Mogli smo da rešimo sve u poslednjoj deonici, ali izgleda da ova generacija mora sve na teži način i tako će biti i ovog puta", rekao je Ćuk za RTS.

Prema Ćukovim rečima, bolja igra u defanzivi je ključna za napredak.

"Odbrana nam je izuzetno bitna, tu stičemo i samopouzdanje za napad. Radićemo na odbrani i pred duel sa Španijom i pokušaćemo da iskoristimo podršku u Areni i da u naletu nastavimo turnir", dodao je Ćuk.

Strahinja Rašović je rekao da ekipa sada mora da se fokusira na naredne izazove.

"Mogli smo mnogo bolje da koristimo prednost igrača više, ali nas je loša realizacija koštala i rezultata, naročito u prvom delu. Kasnije smo jurili rezultat i tražili sigurnost, ali je nismo našli. Primili smo neke jako lake golove. Očekivali smo pobedu, iako smo znali da nas čeka težak meč. Nema vremena za žaljenje i okrećemo se Španiji sa kojom ćemo morati da igramo u meso. Tako je bilo ranije i verujem da će biti i sada. Očekujemo i veliku podršku sa tribina", izjavio je Rašović.

Srbija protiv Španije u drugom kolu igra u ponedeljak, dok će prvu fazu okončati protiv Izraela u sredu.

1/9 Vidi galeriju Holandija - Srbija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

(Beta)