Veliki skandal uzdrmao je rukomet pred sam start Evropskog prvenstva.

Poznati sudijski par iz Severne Makedonije, Slave Nikolov (51) i Đorđi Načevski (48), izbačen je sa Evropskog prvenstva zbog toga što je navodno varao na testovima fizičke pripreme.

Sve sudije moraju da prođu obavezne kondicione treninge i test fizičke pripreme, a postoje osnovane sumnje da je video materijal koji je predao sudijski par iz Severne Makedonije izmenjen i da ne predstavlja veran snimak kompletnog testa.

Navodno, Makedonci su pred start Evropskog prvenstva skinuti sa liste sudija jer su snimci koje su poslali bili montirani.

"Nakon dostavljanja snimaka od strane Nikolova i Načevskog, Evropska rukometna federacija je krajem decembra obaveštena da video-zapisi koje su dvojica sudija podnela možda nisu autentični i da ne predstavljaju veran snimak celokupnog testa. EHF je potom naložio dodatnu analizu materijala. Detaljna analiza pokazala je da postoji velika verovatnoća da su video-zapisi manipulisani", navodi se u saopštenju.

"Evropska rukometna federacija (EHF) povukla je nominaciju dvojice sudija iz Severne Makedonije, Slave Nikolova i Đorđija Načevskog, za muško EHF EURO 2026. Ovaj par sudija tako neće putovati na prvenstvo koje će se održati u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj od 15. januara do 1. februara", objavio je EHF.