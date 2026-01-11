Slušaj vest

Igra nije bila na nivou na koji su navijači navikli, pa su stigle i opravdane kritike. Legendarni Jugoslav Vasović osuo je paljbu po reprezentativcima, ali je i pohvalio Holanđane.

- Rekao sam u najavi da Holandija nije uopšte neozbiljna ekipa. Nema potrebe za teškim rečima, ovo je realnost. Holanđani su igrali odlično, a mi smo na kraju imali i sreće jer su zakasnili za delić sekunde sa poslednjim šutom. Uspeli smo da pobedimo na penale. Jedna sjajna partija Mandića, spasio nas je, ali sam očekivao mnogo više od naše ekipe, posebno u energetskom smislu. Igraš kod kuće, igraš za Srbiju, a to je ekipa koja ima višestruke olimpijske šampione - rekao je Vasović, pa dodao:

- Sreća ne postoji. To je stvar treninga, rada, stanja glave. Prečka je promašen šut. Igrač više - katastrofa. Ne znam ni koliko smo iskoristili od 21 šanse. Oni su taktički išli na to da Mandiću ne dozvole šut, čak i po cenu isključenja, pa su se branili sa igračem manje, što su radili odlično. Kažem, očekivao sam više od nas.

