Slušaj vest

Vaterpolisti Srbije nisu se proslavili na startu Evropskog prvenstva u Beogradu i tek posle peteraca uspeli su da savladaju Holandiju.

Igra nije bila na nivou na koji su navijači navikli, pa su stigle i opravdane kritike. Legendarni Jugoslav Vasović osuo je paljbu po reprezentativcima, ali je i pohvalio Holanđane.

Holandija - Srbija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

- Rekao sam u najavi da Holandija nije uopšte neozbiljna ekipa. Nema potrebe za teškim rečima, ovo je realnost. Holanđani su igrali odlično, a mi smo na kraju imali i sreće jer su zakasnili za delić sekunde sa poslednjim šutom. Uspeli smo da pobedimo na penale. Jedna sjajna partija Mandića, spasio nas je, ali sam očekivao mnogo više od naše ekipe, posebno u energetskom smislu. Igraš kod kuće, igraš za Srbiju, a to je ekipa koja ima višestruke olimpijske šampione - rekao je Vasović, pa dodao:

- Sreća ne postoji. To je stvar treninga, rada, stanja glave. Prečka je promašen šut. Igrač više - katastrofa. Ne znam ni koliko smo iskoristili od 21 šanse. Oni su taktički išli na to da Mandiću ne dozvole šut, čak i po cenu isključenja, pa su se branili sa igračem manje, što su radili odlično. Kažem, očekivao sam više od nas.

Ne propustiteOstali sportoviNIJE MU BILO LAKO! Selektor vaterpolista Srbije Uroš Stevanović iskren nakon drame u Areni!
Uroš Stevanović
Ostali sportoviVELIKI SKANDAL NA RTS-U TOKOM VATERPOLO PRENOSA! Srbija upisana kao Crna Gora - pogledajte! Nacija besna! (FOTO)
Srbija Holandija greška RTS-a u prenosu
Ostali sportoviOVAJ ČOVEK JE ZASENIO SVE! Društvene mreže gore: Vaterpolisti i njihova očajna igra protiv Holandije su u drugom planu - u prvom je ON!
NETHERLANDS-SERBA_01.JPG
Ostali sportoviSVE MU SE POMUTILO! Predrag Strajnić napravio gaf, Srbija u šoku zbog ovog komentara tokom vaterpolo okršaja protiv Holandije u Beogradu! Da li je realno?
777.jpg

 BONUS VIDEO:

Golman vaterpolo reprezentacije Srbije na Kurir televizij otkrio koji momenat u Parizu je bio najteži Izvor: Kurir televizija